Sassari: le parole di Bucchi, Kruslin e Nikolic

Kruslin: “Treviso? Sarà una sfida importante per noi, abbiamo perso le prime partite ma abbiamo fatto meglio nelle altre. Dobbiamo continuare così e provare a vincere la sfida contro Treviso, squadra che non è partita bene ma che vorrà delle risposte. Ci siamo allenati bene, speriamo di continuare la striscia positiva.

Ritrovata serenità? Sono d’accordo, probabilmente con Varese abbiamo giocato la partita più brutta dalla preseason, Verona invece ci ha ridato certezze. Avevamo infortuni già dalla pre season, ma stiamo lavorando bene e sono sicuro che siamo sulla strada giusta.

Per me non cambia nulla, posso svolgere lo stesso compito ogni partita. Per me giocare Dinamo vs Treviso corrisponde a giocare come difesa di squadra: a proposito dell’aspetto individuale mi piace essere d’aiuto e difendere (come potrebbe essere contro Sokolowski o Banks) penso possa aiutare la squadra. Ma la differenza la fa squadra, la partita sarà Dinamo vs Treviso, al di là dei vari scontri individuali.

BCL, gara importante: abbiamo perso la prima partita contro una squadra forte che è Malaga, ma prima pensiamo di giocare la partita contro Treviso e ci prepariamo al meglio per invertire la tendenza del girone e ottenere una vittoria pesante.

Bucchi: “Abbiamo una partita contro una squadra che vorrà dimostrare di partire con una vittoria, non credo che sarà una partita semplice ma sarà contro una squadra aggressiva perché gioca in casa. Andiamo a Treviso con fiducia, stiamo facendo buoni allenamenti.

Consapevoli che abbiamo contro una squadra che deve iniziare a fare punti. Dobbiamo essere pronti, coesi, squadra, perché in trasferta dobbiamo avere un’identità di squadra”.

“Cosa mi è piaciuto di più contro Verona? Lo spirito di sacrificio da parte di tutti, il lavoro in difesa corale, la voglia di passarsi la palla. Essere squadra. Spiace per Dowe, l’infortunio è abbastanza serio. Iniziamo la stagione con parecchi problemi, ma dobbiamo essere più forti di queste cose. Chessa per fortuna ha ripreso ad allenarsi con la squadra; quindi, abbiamo giocatori sufficienti per un lavoro di qualità. Nikolic mi piace molto, ha esperienza, sa giocare a pallacanestro e il suo inserimento sarà veloce. Da questo punto di vista ci metterà 1-2 allenamenti per capire i compagni e inserirsi presto. Conosce la pallacanestro, il campionato. Ripeto, sono tranquillo che il suo inserimento nel gruppo sarà celere”.

“Infortuni mi condizionano? In effetti qualcosa abbiamo lasciato, come in Supercoppa. Ma il gruppo risponde bene, e anche i ragazzi che sono meno coinvolti hanno dato una risposta importante. Più giocatori avremo e meglio sarà per tutti, ma la società è stata brava a firmare subito Nikolic. Operazione avvenuta in poche ore che ci dà l’occasione di partire al meglio per Treviso”.

“Nikolic nome che avevate già in mente? Resterà tutto l’anno? Dowe si parla di parecchie settimane di stop, andrà rivalutato tra un po’ di tempo. C’è un problema che non so quantificare esattamente, sono cose che dipendono dalla capacità di recuperare del giocatore. Nikolic? Volevamo un giocatore 2-1 che potesse giocare con Robinson, ma oggi è l’innesto perfetto per sostituire Chris. Sono molto contento del suo arrivo e di come la società si è mossa tempestivamente per riuscire ad ovviare all’emergenza”

Carangelo: “Domenica partita particolare e ottimo test. Sì, a livello emotivo per me non sarà facilissimo, tornare dopo 10 anni a Venezia non sarà facile ma vogliamo continuare con la striscia positiva. Siamo partite bene, dobbiamo crescere, scenderemo in campo come fatto nelle ultime partite. Altra grande ex è Jessica Shepard? Sì ci sarà il ritorno degli ex, prepareremo per la partita nel migliore dei modi. Shepard ottima giocatrice, però noi giocheremo di squadra per metterle in difficoltà.

Rammarico verso quello che è successo a Venezia? Nessun rammarico perché dopo dieci anni perché possa finire un ciclo, le decisioni sono state prese ambo le parti. Venezia rimarrà sempre nel mio cuore. Anzi queste partite mi gasano ancora di più. Sono curiosa di vedere come sarà. Eurocup Women? Non sarà un girone facile in Eurocup, incontreremo una delle squadre che giocano per qualificazione in Eurolega. Sarà un’esperienza aggiuntiva, ma vogliamo continuare così. Makurat? Sicuramente è un’assenza importante per noi, speriamo si rimetta il prima possibile. Giocatrice importante, che ci aiuta tantissimo. Non si è visto l’assenza nell’ultima partita, spazio ricoperto ottimamente, ma noi l’aspettiamo perché è importante”.

Nikolic: “Prime impressioni su Sassari? Apprezzo il benvenuto, sono state 24 ore ‘pazze’ ed è stato tutto velocissimo. La chiamata è stata inaspettata, ma siamo professionisti e dobbiamo tenerci pronti. Arrivo con grande carica, c’è poco da dire o pensare. Mi sono trovato a mio agio e sono contento di essere qua. Farò il necessario per me per essere più competitivo possibile.

Esordio contro Treviso? Sarà strano, singolare per il timing, ma sono stato bene là, stanno facendo un ottimo lavoro. Sarà una gara emozionante, mi manca giocare quindi sarà entusiasmante.

Ho avuto un piccolo infortunio nell’ultima stagione, anche quando ho risolto c’era una girandola di giocatori. Ci sono state delle decisioni tecniche nella squadra. Questa estate ho fatto gli europei, ma aspettavo la chiamata giusta e mi sono fatto trovare pronto”.

Come vedo il campionato italiano? Ho già parlato col coach? Ho parlato un po’ col coach, ma avremo modo di approfondire nei prossimi giorni. Campionato? Ci sono squadre da Eurolega come Virtus e Milano, si è alzato il livello. C’è grande passione in Italia, ci sarà grande pressione contro Treviso, cercheranno di vincere la prima partita stagionale in un palazzetto molto caldo. Che ricordo ho del pubblico di Sassari da avversario? Questo club punta a obiettivi importanti: quindi, ci saranno delle aspettative per vincere, ed è normale così. Ho già un’idea sul pubblico italiano in generale, che si fa trascinare quando una squadra lotta e compete. Sassari ha tifosi appassionati, e non vedo l’ora di vederli”.

"Trinchieri. Ho parlato tanto da lui, mi ha portato a un livello alto. Mi ha aiutato tantissimo, soprattutto dal punto di vista della disciplina e capacità di lavorare. Gli piace avere il controllo del ritmo, ma il basket è basket è; quindi, voglio tornare il prima possibile per il bene della Dinamo".

