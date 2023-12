Sassari-Milano, Bucchi: “Giocare la miglior partita possibile”

Conferenza stampa di presentazione in club house del big match contro Milano di domenica alle 12. Presenti Coach Bucchi e Filip Kruslin.

Apre coach Bucchi:

“Sono le partite più stimolanti, giocare contro Milano è sempre bello e difficile, stanno avendo alti e bassi, dobbiamo cercare di fare la miglior partita possibile, conosciamo il loro potenziale, se sono in giornata possono dominare, o darti qualche spiraglio se giocano in maniera “normale”

Filip Kruslin, che ha giocato tantissime volte contro Milano

“E’ sempre meglio lavorare quando vinci, vogliamo crescere, migliorare, Milano è la squadra più forte del campionato, è una buona opportunità per giocare il meglio possibile e poi vediamo dove saremo”

“Abbiamo vinto una partita molto difficile contro Scafati, venivamo da un momento duro, è stato un successo significativo, tutti vogliono fare un extra step, tutti vogliono fare un passo in avanti, se tu non giochi con quello spirito è difficile vincere, oggi nella pallacanestro è fondamentale”

“Fino a quando ci sarà la possibilità di lottare per le Final 8 ci proveremo, è giusto, dobbiamo cercare di fare il massimo”

Le chiavi di questa partita

“Sono entrambe squadre che hanno bisogno di punti, abbiamo di fronte una squadra che ha potenziale altissimo, ma nessuno parte mai sconfitto, abbiamo voglia di fare una bella partita, abbiamo lavorato bene e ci proveremo al nostro massimo”

“Bisogna fare un’eccellente gara in attacco, avendo pazienza e cercando di trovare il miglior tiro e fare un extra sforzo in difesa, a rimbalzo contro la loro fisicità e il loro modo di aggredirti dal punto di vista atletico”

“Non ci sarà Diop che è ancora out per infortunio, non so Whittaker che ha avuto un problema virale e forse oggi proverà a rientrare in allenamento”

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna