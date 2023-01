Sassari-Pesaro, la presentazione con Bucchi e Devecchi

Conferenza stampa di presentazione nella club house societaria del match contro Pesaro

Analisi inizialmente affidata al capitano Jack Devecchi:

“Quella di domenica è una partita importante, in una fase rilevante del campionato. Tutte le squadre hanno fatto uno step in avanti, il livello della pallacanestro si è alzato ed è infatti anche quello che ci ha chiesto Bucchi in settimana.

Pesaro sta facendo una stagione importante, è 4° in campionato e ha dato filo da torcere anche alle alte corazzate. Gioca con fiducia e vuole continuare sulla strada della coppa Italia.

Vogliamo fare nostre le partite casalinghe, giocare con il nostro pubblico deve essere qualcosa in più. Ci è mancata la continuità per 40 minuti e dobbiamo iniziare a cercarla.”

Come state vivendo la situazione con i compagni?

È una situazione diversa, siamo sempre stati abituati ad essere qualche gradino sopra in classifica. La stagione scorsa è stata simile a quella di quest’anno, siamo riusciti a qualificarci all’ultimo in coppa Italia e giocare i playoff. Abbiamo avuto qualche difficoltà. L’assenza di Gerald domenica si è fatta sentire. Piero sta facendo di tutto per riparare a questi incidenti di percorso. Sappiamo l’importanza delle prossime partite e sappiamo che le ultime due partite di campionato a Bologna e Milano saranno tostissime, quindi diventa fondamentale vincere in casa”

È un campionato particolare

È un campionato strano e delicato, basta poco per entrare nelle 8 che giocheranno i playoff o per precipitare in classifica. Bisogna essere consapevoli delle partite chiave delle prossime settimane e dobbiamo sfruttare al meglio le possibilità. Il livello medio è alto e la quota di ingresso alla coppa Italia si è alzata. Stiamo lavorando tutti i giorni per trovare continuità e solidità.

La cosa importante è trovare continuità, l’assenza di Gerald si è sentita, abbiamo visto che nelle ultime partite è riuscito a dare ritmo a tutti quanti, e come dicevo stiamo lavorando per trovare continuità. Il trucco è che dobbiamo essere solidi per 40 minuti ed è quello che ci è sempre mancato, si rischia altrimenti di continuare a galleggiare a metà classifica e di perdere gli obbiettivi della stagione.

Prende poi la parola coach Piero Bucchi:

“Pesaro è una squadra che ha trovato fin da subito un equilibrio e ha avuto una partenza molto buona. Ha tante certezze, noi dobbiamo essere bravi a trovare la giusta energia che ci è mancata a Napoli.

Siamo una squadra che ha passato continui inserimenti e infortuni, ho contato tre partite al completo, non è una scusa, ci sono annate più fortunate e questo è un aspetto che penalizza.”

Robinson?

Ieri ha corso, stiamo valutando giorno per giorno, non vogliamo correre rischi ma allo stesso tempo speriamo ci possa essere

Il campionato?

“È un campionato molto equilibrato, c’è una maggiore distribuzione di gerarchie, di squadre che possono vincere con chiunque. Il livello medio si è alzato, il fatto di perdere a Napoli non è uno scandalo, ogni partita è diversa, è chiaro che bisogna trovare continuità nelle vittorie ma in questo campionato è difficile

Vincere in casa è molto importante anzi è fondamentale.”

Considerazioni su Pesaro?

È una squadra che ha trovato anche equilibri diversi, ha tanti buoni giocatori, anche in panchina ha ragazzi interessanti. Ha trovato fin dall’inizio un buon equilibrio e gli ha permesso di essere tra le prime nel girone di andata

UFF.STAMPA DINAMO SASSARI