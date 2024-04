Sassari – Pesaro, Sacchetti: “Non voglio vedere facce rassegnate”

Il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato presso Casa VL il match della 26^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del Palaserradimigni contro il Banco di Sardegna Sassari: palla a due alle 12:00 di domenica 7 aprile con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 8 aprile su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Borgioni, Bartolomeo e Paglialunga.

“Ci attende un’avversaria che è uscita da un periodo particolare mentre noi veniamo da una discreta partita a Treviso, anche se non sufficiente per vincere. Dobbiamo fare ancora meglio, non voglio vedere facce rassegnate dato che ancora la matematica ci permette di pensare alla salvezza. In questa partita sarà necessario andare oltre le assenze e trovando in se stessi qualcosa in più rispetto a quanto visto finora, con l’obiettivo di dimostrare il nostro valore. L’atteggiamento sarà fondamentale, dovremo fare il massimo con quanto abbiamo a disposizione: non mi aspetto un atteggiamento diverso rispetto a quello visto a Treviso, anzi vorrei vedere anche un leggero miglioramento”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro