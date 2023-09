Sassari regge tre quarti, poi il Peristeri dilaga

l Peristeri Atene di Spanoulis si aggiudica la Miners Cup battendo la Dinamo Sassari 91-69 nel back to back dopo il successo di venerdì sera. Banco ai minimi termini senza cinque giocatori con tanti giovani, greci al completo e desiderosi di portare a casa il trofeo. 30 minuti buoni per Sassari che sfrutta ogni occasione e costruisce un vantaggio in doppia cifra nei primi 15 minuti, reazione di squadra del Peristeri che rientra prepotentemente in partita con 31 punti nel 2° quarto per poi allungare nel secondo tempo. Decisive le triple di Williams, MVP del match, ad inizio dell’ultimo periodo che firmano il confronto. Vantaggio dilatato nel finale ma che non toglie la prestazione di Sassari. Si è giocato con un pallone che si userà in BCL su richiesta del Peristeri.

Dinamo senza Diop, Tyree, Charalampopoulos, Raspino e ovviamente Bendzius, Bucchi costretto all’emergenza totale per cercare di fare un buon allenamento in vista dell’inizio del campionato. C’è Pisano in quintetto, La Dinamo parte subito con energia e buon piglio, Kruslin ha grande impatto, Sassari difende e tiene il Peristeri a 4 punti in 5 minuti e mezzo, il Banco vola subito 11-4. I greci provano ad aggredire difensivamente e costringere la Dinamo a forzare le situazioni. Hands attacca sempre per creare vantaggio, Gombauld serve un assist d’oro per la tripla di Cappelletti, Sassari chiude il primo quarto avanti 15-11.

Parte bene il Peristeri nel 2° quarto, c’è il sorpasso dei greci con un break di 5-0 poi contro parziale di Sassari con un 6-0 firmato dai tre recuperi consecutivi di Cappelletti. La partita sale di livello, Mitrou-Long e Ragland creano dal palleggio, la Dinamo risponde colpo su colpo sfruttando ogni occasione. Una tripla di Van Eyck, le giocate di Kruslin e i liberi di Treier con Whittaker a dirigere la giostra permettono al Banco di allunga fino al 35-26. Un antisportivo a Kruslin permette al Peristeri di rientrare nel match con Thompson protagonista, 10 punti di cui 6 consecutivi, il gioco da 4 punti di Williams vale il 39-39. Peristeri avanti 42-41 all’intervallo, segnando 31 punti nel 2° quarto, la Dinamo combatte, ci prova e rimane in scia.

Greci che vogliono spaccare la partita nel 3°quarto, la Dinamo fa una grande fatica a costruire tiri puliti e subisce la transizione, Hands e Ragland costruiscono i vantaggi, Peristeri molto aggressivo in difesa. Risponde con orgoglio il Banco che ha la coperta corta ma che lotta allo strenuo, Gombauld commette il 4° fallo, Whittaker fa fatica ad avere continuità dopo una bella tripla, greci che provano a scappare (51-56). 6 punti consecutivi di Treier tengono a galla la Dinamo contro una squadra forte e attrezzata. Al 30’ Peristeri avanti 59-56.

Treier e Cappelletti provano a spingere il Banco, ma Williams con due triple spacca il match, Dinamo stanca, l’ex campione NCAA con North Carolina nel 2017 dimostra tutto il suo talento, Bucchi costretto al time out (61-69). Hands la chiude con una bomba in transizione, il coach della Dinamo mette i ragazzini e non vuole rischiare niente dal punto di vista fisico. Finisce 91-69 con il Peristeri che vince la Miners cup, conquistando entrambe le partite.

Carbonia, 24 settembre 2023

Dinamo Banco di Sardegna