Sassari-Reggio Emilia, Bucchi: “Vogliamo chiudere in casa con una vittoria”

Conferenza stampa di presentazione dell’ultima partita in casa di regular season.

Analisi inzialmente affidata a Kruslin: “È una partita molto importante per noi, è una preparazione per i playoff, sicuramente il risultato è importante ma ci servirà anche per arrivare bene ai playoff”

“Non abbiamo giocato bene durante le partite delle sconfitte, è normale che può succedere, sappiamo dove abbiamo sbagliato. La cosa più importante è non fare gli stessi errori delle ultime partite”

“Sono partite contro due squadre fortissime, ma tu puoi giocare e dare tutto in campo. Abbiamo giocato 3⁄4 molto bene contro Virtus, nell’ultimo quarto abbiamo fatto molti errori. Per Reggio domenica sarà una partita molto importante, ma anche per noi perché vogliamo arrivare nel migliore dei modi nei playoff”

Bilancio della stagione

“4 nomination in tutta la squadra significa che siamo andati bene. Sapere di essere tra i nominati come miglior difensore mi fa piacere, voglio difendere i migliori giocatori però non significa tanto, la cosa più importante è che noi come squadra facciamo bene e arriviamo in fondo. Questa nomination mi dà però una forza in più”

Chi marcherai?

“Deciderà il coach, se noi giochiamo come negli ultimi 4 mesi abbiamo grandi opportunità di vincere questa partita”

Ulteriore step?



“Focus al lavoro, attenzione e giocare ogni partita con energia e con voglia di giocare insieme”

Cosa ne pensi del ritiro di Jack, gli farete degli scherzi?

“Giocare in una squadra per tanti anni non significa solo essere un buon giocatore ma che sei una grande persona e Jack lo è. Non so se faremo qualche scherzo, sicuramente organizzeremo qualcosa”



Analisi ora affidata a coach Bucchi: “Quando abbiamo affrontato Reggio Emilia la prima volta era un momento un po’ diverso, ora abbiamo davanti una squadra che si sta giocando tantissimo. Dobbiamo fare una partita molto buona, sono punti fondamentali per arrivare di slancio ai playoff”

Jones?

“Sta lavorando tutti i giorni, quando stai fuori tanto tempo devi ritrovare fiducia e ritmo. Sono sicuro che può dare molto contro Reggio. A Bologna abbiamo pagato la panchina corta. Bisogna essere al meglio e al completo per competere con loro. Non è stata una partita da buttare via, bisogna ritrovare l’energia e la freschezza per la partita di domenica e poi quella contro Milano”

Sta mancando energia?

“Abbiamo fatto tre mesi di intensità eccellente, tanto sacrificio in allenamento e in partita, è normale che ci sia un calo in questo momento. Non sono preoccupato,dobbiamo pensare alla partita da vincere. Negli allenamenti quotidiani sappiamo cosa dobbiamo fare”

Gentile?

“Ha ripreso piano piano, ieri si è allenato con la squadra. Da quando abbiamo cambiato pivot è cambiata molto la squadra perché ha dato tanta energia alla squadra.”

Commento sul ritiro di Devecchi?

“Credo che il merito di Jack sia quello di essere stato apprezzato come uomo fuori dal campo, è un ottimo giocatore, ha nella testa chiaro quello che vuole fare. È incredibile come in allenamento continua ad avere un’ intensità e concentrazione per dare il massimo”

Su Raspino

“Tommaso sicuramente sarà fuori a Reggio Emilia, ha fatto una stagione eccellente, è arrivato come ragazzo che doveva aiutarci solo in allenamento e poi ha conquistato la fiducia di tutti. Ha dato tanta generosità ed energia al gruppo ed è per questo che è stato tanto apprezzato“

Sassari, 28 aprile 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna