Sassari-Reggio Emilia, Markovic: “Spero ci sia la voglia di riscattarsi”

Ultima conferenza stampa prepartita di coach Markovic in vista del match contro Reggio Emilia:

“Sicuramente l’ultima partita in casa è stata molto negativa e partendo da me e i giocatori, spero che nella testa di ognuno ci sia la voglia di riscattarsi e finire la stagione bene davanti al nostro pubblico nonostante non conti dal punto di vista dei playoff”

Più rimpianti dopo Scafati?

“Quando sono arrivato nessuno pensava che potessimo arrivare quinti o sesti, sarebbe stato un sogno, ma visto quello che abbiamo fatto e cosa abbiamo sprecato con Pesaro e Varese, avremmo potuto giocarci il posto con Reggio Emilia che in questo momento è quinta. Capita anche alle migliori squadre nel giro di due giorni, questa è la realtà, non possiamo tornare indietro. Ci sono rimpianti, mi aspettavo delle partite diverse. È un peccato, se da un lato rimaniamo in serie A, pensate che Brindisi ha vinto sette delle ultime dieci e non si è salvata o altre che devono lottare all’ultimo match per restare nel campionato, però rimane il rimpianto”

Come vi state muovendo per il futuro?

“Abbiamo già iniziato a pensare a quale potrebbe essere il nostro roster della prossima stagione, un roster affamato, un roster che ha motivazioni e ambizioni, è ancora presto per parlarne anche se cercheremo di essere competitivi sin da subito”

“Contiamo sicuramente su Cappelletti e Bendzius, in base al budget cercheremo di fare il massimo possibile per essere competitivi, il mercato è molto largo ma anche molto ristretto a seconda delle disponibilità, non puoi prendere a volte i giocatori che vuoi per caratteristiche ed esigenze, ma giocatori comunque affamati, competitivi e funzionali al nostro progetto”.

Se vince domenica chiude in positivo e magari si riesce a strappare un posto nelle coppe europee

“Non guardo al finire con un bilancio positivo, penso a vincere davanti al nostro pubblico, non vorrei chiudere con tre sconfitte in casa di fila, ci tengo per i tifosi e per onorare il campionato”

“Con le coppe europee è più facile firmare i giocatori buoni, ma questa è la nostra situazione, pensiamo che quando è finita la BCL nelle passate stagione, la Dinamo è andata meglio. La Dinamo ha tradizioni e una storia, devi firmare in base anche al progetto, se non faremo le coppe penseremo a fare il massimo in campionato ed essere competitivi”

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna