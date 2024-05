Sassari-Reggio Emilia, Priftis: “Vincere per consolidare il quinto posto”

Ultima partita di stagione regolare per la UNAHOTELS Reggio Emilia, pronta ad affrontare la trasferta più lontana del campionato in quel di Sassari, dove i biancorossi scenderanno in campo domani alle 18:15 per affrontare i padroni di casa della Dinamo.

Queste le parole di coach Dimitris Priftis alla vigilia: “Sappiamo che Sassari vorrà congedarsi dal suo pubblico con un successo e quindi non sarà una partita facile, ma dal canto nostro vogliamo chiudere la stagione regolare con una vittoria che ci possa ulteriormente aiutare a consolidare la nostra posizione e prepararci al meglio per i Playoff. Di sicuro sarà importante limitare la capacità creativa di Jefferson e Tyree, le due principali fonti di gioco della Dinamo, che dispone anche di due lunghi molto efficaci come Gombauld e Diop e di un giocatore come Charalampopoulos, che conosco bene, che può far male grazie alla sua capacità di giocare dentro e fuori e le sue letture”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana