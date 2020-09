Sassari-Roma, Bucchi: “A Olbia per continuare la preparazione”

È previsto alle ore 13:15 di oggi il volo che porterà la Virtus Roma in Sardegna, precisamente al GeoVillage di Olbia dove gli uomini di coach Piero Bucchi continueranno la preparazione precampionato e prenderanno parte al Girone D della Eurosport Supercoppa 2020 insieme a Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Carpegna Prosciutto Pesaro e Happy Casa Brindisi.

Queste le parole di coach Piero Bucchi alla partenza: «Andiamo a Olbia principalmente per continuare la preparazione, dal momento che attualmente siamo a ranghi ridotti: oltre agli americani che ancora devono arrivare a Roma, Farley ha iniziato ieri con il gruppo, Robinson per ora ha fatto solo lavoro atletico individuale ed Evans ha finito ieri di espletare le pratiche mediche. Ovviamente siamo indietro di preparazione, quindi per la Supercoppa non abbiamo l’obiettivo della competitività avendo con noi molti giovani; dovremo altresì cercare di fare lavoro di preparazione per mettere minuti nelle gambe e soprattutto stare attenti a non farci male, preservando l’incolumità dei giocatori perché attualmente non sono pronti per giocare partite ogni due giorni».

ROSTER ̶ Aspettando l’arrivo a Roma di Anthony Beane, Jamil Wilson e Dario Hunt, questo l’elenco dei giocatori virtussini che partiranno per la Sardegna: Tommaso Baldasso, Gerald Robinson, Luca Campogrande, Liam Farley, Samuele Telesca, Chris Evans, Riccardo Cervi, Damir Hadzic, Ygor Biordi, Gianmarco Iannicelli, Nikola Jovanovic, Nikola Ticic e Pietro Nizza. Gerald Robinson e Chris Evans non saranno a disposizione per scendere in campo per le prime partite; in dubbio Riccardo Cervi.

Fonte: Ufficio Stampa Virtus Roma