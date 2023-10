Sassari-Tortona, Bucchi: “Vincere per trovare le nostre certezze”

Coach Bucchi presente nella consueta conferenza stampa in Club House per analizzare il prossimo match della Dinamo, sabato alle 20:30 contro Tortona:

“Partita contro una squadra buona, stiamo cercando di trovare i nostri equilibri, dovremmo essere molto attenti e continui, quello step che ci è mancata l’altra sera. Abbiamo fatto miglioramenti, ma dobbiamo togliere quei minuti di appannamento durante i match. Normale con 3/5 del quintetto che non hanno fatto la preparazione, ci serve una vittoria per ritmo e fiducia, per dare un’ulteriore spinta nel nostro lavoro”

Di fianco a lui Breein Tyree che ha le idee chiare su quello che serve alla squadra:

“Voglio fare le cose giuste per cercare di aiutare i miei compagni a fare il meglio, abbiamo avuto difficoltà, dobbiamo riuscire a trasformare il lavoro sul campo e recuperare il tempo perso. Cerco di aiutare la squadra in modi diversi, cercavo di dare sostegno quando ero fuori adesso in campo, vorrei fare quelle piccole cose che servono alla squadra, ce la metto tutta per dare l’esempio dentro e fuori dal campo, ho grande energia e ognuno di noi deve fare un passo verso gli altri per essere la miglior squadra possibile”

Bucchi parla del tempo perso e del riuscire a recuperare terreno:

“Le certezze le costruisci con il tempo, con l’allenamento e con le vittorie, non voglio prendere scuse non l’ho mai fatto, ma il gruppo è sano e consapevole e con il lavoro sono sicuro che arriveranno anche i risultati”

Il lavoro a rimbalzo deve essere di tutti:

“Dobbiamo essere più duri a rimbalzo, ne abbiamo parlato, l’altra sera abbiamo fatto male, non è un discorso solo di lunghi ma anche di squadra, tutti si devono aiutare perché sono quei dettagli che fanno la differenza”

Tortona molto ambiziosa

“E’ una grande squadra costruita per certi obiettivi con un budget molto importante, hanno giocatori che non scopriamo certo oggi, sappiamo della loro forza, noi vogliamo crescere e svoltare questo difficile inizio di stagione, l’anno scorso fu una partita chiave speriamo che possa esserlo anche in questo campionato”

Sassari, 27 ottobre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna