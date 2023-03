Sassari – Tortona, la presentazione di Stefano Gentile e coach Bucchi

By

Conferenza stampa di presentazione nella club house societaria per presentare il match di domenica 26 Marzo alle 19:30 contro Tortona, terzi in classifica.

Analisi inizialmente affidata a Stefano Gentile:

“Sappiamo bene che da adesso a fine stagione ogni partita sarà dura e importante, la chiave sarà riuscire a staccare e rilassare la testa dopo una partita come può essere quella di sabato e dopo rimettere subito il cervello in funzione”

“La parte di stagione in cui incontri una squadra è importante, è una squadra che prepara bene le partite, siamo consapevoli di poterci trovare davanti qualcosa di diverso rispetto al girone di andata, un coach bravo che sa preparare i match, sicuramente cercheranno di metterci in difficoltà”

Come stai?

“Inizialmente mi sentivo molto bene poi ho avuto degli episodi di tonsillite che mi hanno debilitato molto, avevo dei valori del sangue molto bassi, ero consapevole che una volta tornato in forma avrei ricominciato come a inizio stagione. Terrò un po’ di energia extra per il finale di stagione”

Prossimo step dopo i 2500 punti?

“Era un traguardo che non sapevo di essere in procinto di superare e arrivando alla partita di sabato non ci avevo minimante riflettuto. Sono contento di essere entrato in questo piccolo club della pallacanestro italiana”

“Sicuramente riusciamo ad avere protagonisti diversi all’interno delle diverse partite. Tante cose diverse con squadre diverse ma ciò che accomuna tutte queste partite sono la voglia di vincere e ricercare quel qualcosa che ti fa svoltare. Prima andavamo in confusione e in nervosismo, ora nei momenti di difficoltà riusciamo a compattarci ed è ciò che ci sta facendo fare il salto di qualità”

Che gara sarà?

“Tortona farà scelte tattiche ben precise, dovremo essere bravi a capirle ma dovremo cercare di imporre la nostra pallacanestro, una volta fatto questo potremo giocarla fino alla fine, ci metterà sicuramente in difficoltà, ma non dovremo concedere un minuto di relax”

Analisi ora affidata a Bucchi: “Gli esami non finisco mai, questo sarà difficile, abbiamo di fronte un’altra partita impegnativa. Ci arriviamo con fiducia ed entusiasmo. Abbiamo voglia di fare una buona partita, il pubblico si sta avvicinando sempre di più e questo spinge molto la squadra. In settimana c’è stato qualche problema fisico, vediamo avvicinandoci alla partita chi riuscirà a recuperare”

“Diciamo che dobbiamo cercare di essere sempre pronti, tutti quelli che vengono impegnati rispondono con energia. Stiamo reagendo molto bene, chi va in campo riesce sempre a dare il massimo. La squadra è pronta e questa è la cosa importante. Per quanto riguarda gli infortunati vediamo nei prossimi due giorni, decideremo domenica mattina se saranno in grado di giocare o no”

Su Tortona

“E’ una squadra matura che sa qual è il valore degli avversari, sono sicuro che sarà una partita dura e spigolosa, non ci sarà una sottovalutazione, sarebbe da incoscienti sottovalutarla. Affronteremo questa gara con fiducia, i ragazzi in allenamento sono molto concentrati e intensi”

“Secondo me sono pallacanestro molto diverse quella di Varese e Tortona, l’ultima è molto più europea, più simile a quella che troviamo in generale in Europa. Il livello della squadra elevatissimo.”

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna