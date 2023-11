Sassari-Trento, Hubb: “Difesa e concentrazione per provare a vincere”

Banco di Sardegna Sassari (1-5) vs. Dolomiti Energia Trentino (5-1)

7a giornata Serie A UnipolSai | PalaSerradimigni, Sassari

Domenica 12 novembre 2023 | ore 16.30 | DAZN, Eurosport 2

Kinesi Injury Report

PRENTISS HUBB (Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Vincere sei partite di fila non può che darci grande soddisfazione e fiducia, soprattutto per le prestazioni che ci hanno portato a quei successi e per il basket che stiamo giocando. Ma allo stesso tempo siamo concentrati e consapevoli che la stagione è solo all’inizio e che dobbiamo rimanere con i piedi ben piantati a terra: domenica ci aspetta una sfida tosta contro una squadra forte e determinata, pronta a difendere il proprio campo. La chiave del match? Potrebbe essere la nostra difesa sul perimetro, e la solidità che metteremo in campo. Dobbiamo essere duri e fisici. In queste ultime partite lo abbiamo fatto, con buoni risultati: abbiamo aumentato il nostro impatto in difesa e continuato a giocare con ritmo e coesione in attacco, passandoci la palla e trovando tanti protagonisti diversi. Il mio contributo in campo? All’inizio non è stato facile per me adattarmi a una squadra e un sistema di gioco molto diversi da quelli in cui ho avuto esperienze, ma di partita in partita credo di essere cresciuto e di essermi inserito sempre di più nel quadro tattico della squadra. In questo processo ha giocato un ruolo importante la fiducia in me che mi hanno sempre dimostrato lo staff tecnico e i compagni».

DAVIDE DUSMET (Assistant coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Affrontiamo una Sassari che è vero, ha perso un pezzo fondamentale come Bendzius, ma rimane una squadra di talento: sono reduci da una vittoria in coppa, in Germania, arrivata grazie a una performance convincente e un impatto fisico di alto livello. Il PalaSerradimigni è un campo sempre complicato dove giocare, sarà un test che ci metterà davvero alla prova. Dovremo fare dei passi in avanti rispetto a quanto messo in campo in Polonia mercoledì sera: la squadra però in quell’occasione nonostante le difficoltà e la scarsa brillantezza, ha avuto la lucidità di produrre nel finale il break decisivo. Non era affatto scontato. Stiamo crescendo difensivamente, la capacità di produrre degli stop difensivi per noi sarà fondamentale: domenica e nelle prossime sfide che ci aspettano tra campionato ed EuroCup».

UFF.STAMPA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO