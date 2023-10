Sassari-Treviso, Bucchi: “Ci alleniamo duramente, il campionato non aspetta”

Coach Piero Bucchi e Vasilis Charalampopoulos sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il match di sabato alle 19:30 contro Treviso.

L’allenatore della Dinamo è stato molto chiaro sul tipo di approccio che deve avere la squadra:

#Treviso

“Treviso ha grande talento e tecnicamente molto buona, con Milano hanno giocato benissimo, con Brescia è stata una partita strana, ma Frank è una garanzia è molto esperto, sono sicuro che possano fare bene in campionato”

#Difesa

“Noi abbiamo bisogno di fare assolutamente un’importante prova difensiva, stiamo cercando di migliorare ogni giorno, di avere una faccia diversa, lavoriamo duro, la squadra sa che deve accelerare, il tempo scorre, stiamo attraversando un momento di transizione, ma anche nell’emergenza possiamo reagire, il campionato non aspetta”

#Gruppo

“La squadra sta lavorando bene, il gruppo è buono, stiamo cercando di recuperare il tempo perso in un precampionato con perennemente 3-4 giocatori fuori, alcuni possono sentirsi spaesati, bisogna trovare la giusta chimica e capire esattamente il proprio ruolo all’interno della squadra, è normale che manchino determinate collaborazioni e sinergie. La cosa importante però è che diano la massima disponibilità, sanno quello che serve, anche io pian piano sto scoprendo la squadra, le sensazioni sono positive, da qui a dire che siamo pronti per battere Treviso non lo so francamente, però ho fiducia dei nostri passi in avanti”

BIGLIETTERIA DINAMO

#Infortuni

“Un passettino avanti nella conoscenza e nella condizione per Charalampopoulos e McKinnie che stanno crescendo, vediamo se e come utilizzeremo Tyree, mentre sarà sicuramente out Raspino”

Ecco le parole di Vasilis Charalampopoulos che è rientrato domenica scorsa contro Cremona:

“Mi piace molto la squadra, stiamo affrontando una seconda preseason ma il campionato incombe, sono sicuro che ognuno troverà in fretta il suo ruolo, se vogliamo essere competitivi e inseguire anche la qualificazione in Coppa Italia dobbiamo essere consci di fare in fretta”

#Ruolo

“ Voglio giocare e voglio dare tanto ai miei compagni e alla squadra, penso di poter creare delle situazioni di vantaggio con il post basso e mettendo la squadra in condizione di potersi esprimere meglio. È quello che dobbiamo fare tutti ora, aiutarci, migliorare difensivamente, giocare di squadra”

#Tempo

“Non ci siamo mai allenati insieme in tutta la preseason, ci mancano molti allenamenti di squadra, ma come ho detto prima il precampionato è finito, il campionato è iniziato e dobbiamo riuscire ad esprimere il nostro massimo”

UFF.STAMPA DINAMO SASSARI