Sassari – Treviso, le parole dell’ex David Logan

Ecco come presenta David Logan un match per lui sicuramente dal gusto particolare:

“Ho solamente ricordi belli di quando giocavo a Sassari. Abbiamo vinto “the triple crown”, il triplete nel mio primo anno lì e quella resterà per sempre una delle stagioni più memorabili della mia carriera.

Quell’anno credo sia stata molto importante la vittoria della Coppa Italia fuori casa contro Milano perché ci ha dato grande fiducia per la cavalcata verso lo scudetto, conquistato pur dovendo giocare sempre con i fattore campo a sfavore. Fu una grande gioia. Questa è la prima volta che torno a Sassari da quando me ne sono andato, quindi sono decisamente felice di giocare di nuovo lì. Sarà emozionante per me.

Per quanto riguarda la partita noi siamo in un momento positivo, ma possiamo senza dubbio migliorare ancora. Ormai siamo quasi a metà della stagione, quindi dobbiamo continuare a lavorare per riuscire a dare il meglio nella parte calda del campionato. I ragazzi iniziano a conoscersi meglio, vediamo i frutti di tanto lavoro e le vittorie che ci stanno aiutando dal punto di vista della fiducia, ma la strada è ancora lunga. Domenica sarà una partita contro un’avversaria molto forte che si è dimostrata in gran forma, dovremo avere la giusta mentalità e ci stiamo preparando bene per questo impegno difficile.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.