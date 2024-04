Sassari – Varese, parla McDermott: “Dobbiamo migliorare in difesa”

Le parole di Sean McDermott in vista di Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese:

«Domenica scorsa contro Scafati abbiamo subito una brutta sconfitta, frutto di un approccio sbagliato al match che poi ci ha condizionato per il resto della gara. Siamo stati bravi anche a rientrare in partita, ma quando inizi con un parziale a tuo sfavore di 18 a 2, poi l’energia e lo sforzo che ci metti per ritornare in partita si fanno sentire. Da questo ko abbiamo imparato che dobbiamo migliorare nelle transizioni difensive, sia quando facciamo canestro che quando sbagliamo, e ovviamente limitare le palle perse. In vista della gara contro Sassari, dobbiamo avere una mentalità difensiva diversa se vogliamo vincere. Abbiamo bisogno di una vittoria, anche se in realtà vogliamo vincere tutte le partite che rimangono; sappiamo di dover dare tutto quello che abbiamo sia domenica che per il resto della stagione, migliorando in difesa. I playmaker di Sassari sono molto dinamici, per cui dovremo essere bravi a limitarli dando il nostro meglio in attacco. Tutto però dovrà partire dalla nostra difesa».

UFF.STAMPA PALL.VARESE