Sassari-Varese, Seravalli: “In campo mostrando spirito di squadra”

Ecco le parole di Alberto Seravalli, assistente allenatore di coach Attilio Caja, in vista di Banco di Sardegna Sassari-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Iniziamo il girone di ritorno affrontando in trasferta Sassari, squadra che attualmente occupa meritatamente il secondo posto in classifica. Rispetto allo scorso hanno il Banco di Sardegna ha confermato il gruppo di italiani e Pierre, a cui hanno aggiunto giocatori molto importanti come McLean e Jerrells, che entrano dalla panchina, Michele Vitali, Bilan ed Evans, che stanno avendo un impatto importante. Sassari è la seconda squadra del campionato per punti fatti, prima nella percentuale del tiro da 3 e terza per assist; questo testimonia non solo la qualità dei singoli giocatori, ma anche il fatto che essi riescono a giocare bene insieme con l’obiettivo di puntare in alto grazie alla profondità del roster ed al coinvolgimento che hanno gli uni con gli altri. Per quanto riguarda noi, siamo pronti e vogliamo fare bene, migliorando quanto fatto nel corso della partita di andata e dando seguito alla bella e solida vittoria ottenuta a Treviso. Vogliamo ripeterci, consapevoli del fatto che ci vorrà una partita di grande attenzione e fisicità, mettendo spirito di squadra sia in attacco che in difesa. Dobbiamo provare ad essere competitivi per provare ad espugnare uno dei parquet più difficili del nostro campionato».

Uff.Stampa Pall.Varese