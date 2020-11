Ecco le parole di coach Massimo Bulleri al termine di Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese:

«Ho da dire un solo concetto molto chiaro: il risultato di oggi ha un solo responsabile e sono io. Chiedo scusa a chi ci paga e ai tifosi. Praticamente non ci siamo presentati e me ne assumo tutte le responsabilità. Tra stasera e domani rifletteremo su quello che è successo, ma al momento non c’è molto altro da commentare».

