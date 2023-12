Sassari-Venezia, Bucchi e Jefferson: “Abbiamo bisogno di una partita di sostanza”

Nella club house societaria coach Bucchi e Brandon Jefferson presentano il match contro la capolista Venezia. Inizia l’allenatore del Banco:

“Una bella sfida, una squadra che ha dimostrato il suo valore, una squadra dall’alto potenziale, abbiamo bisogno di fare una partita di sostanza e grande continuità per cercare di vincere la partita”

Su Jefferson

“Ragazzo sveglio, inserimento celere, bello l’approccio con i compagni, non so quanti minuti abbia nelle gambe, impatto positivo sia tecnico che umano. Sono convinto sia un’ottima aggiunta e ringrazio la società per lo sforzo sul mercato”

Cambierà gioco con l’arrivo del nuovo giocatore

“Ci saranno accorgimenti, lui è un giocatore navigato, conosce il basket europeo, penso riuscirà ad adattarsi, faremo qualche aggiustamento, le cose che facciamo siano già adatte a lui, al momento è sufficiente”

Più adattamenti difensivi

“Siamo piccoli ma velenosi, cercheremo di sfruttare questa caratteristica, dobbiamo proteggere alcune situazioni ma non cambia molto”

Whittaker

“Lo ringrazio è un bravo ragazzo e in bocca al lupo, nella pallacanestro moderna c’è abbastanza fretta, noi abbiamo bisogno di ottimizzare i tempi, capita che un giocatore possa non trovarsi bene e non inserirsi al meglio, ci sono questo tipo di casi, non c’è da scandalizzarsi”

Equilibrio

“Si è alzato il livello del campionato e con gli aggiustamenti che hanno fatto un torneo avvincente, difficile, tosto, ci sarà da lottare. Ci sono tante sfide, Venezia è sempre molto stimolante, è una partita che ritorna spesso, la squadra sono convinto avrà l’approccio giusto, apre un ciclo di match importanti, impegni intensi e ravvicinati, dobbiamo farci trovare pronti”

E’ la volta di Brandon Jefferson che si presenta alla stampa:

“Sono felice di far parte di questa società che ha storia e tradizione in Italia, mi ha chiamato l’agente, ho parlato con Pasquini e con Alberani con cui ho lavorato a Strasburgo, sono pronto a calarmi da subito nel mio ruolo”

Sulla Dinamo

“Primo allenamento vero ieri, ho trovato ragazzi molto disponibili, lavorano duramente, ci tengono, non ho visto umori negativi, è un gruppo competitivo, c’è voglia di riscattarsi, vogliamo giocare per la città, per la maglia”

Basket europeo

“In Cina c’è un basket molto differente, non c’era la famiglia, difficile sempre con la traduzione, vivere in hotel, ho amato quella lega, ma sono felice di tornare a giocare in Europa, magari un giorno ci giocherò ancora, ma qui è un altro livello, qui è molto competitivo. Parlando con Pasquini prima di arrivare, so che sicuramente c’è bisogno di leadership di dare un contributo a livello di esperienza all’interno del gruppo, l’obiettivo è cercare di raggiungere le top 16 di BCL, ma dobbiamo guardare una partita alla volta e sabato con Venezia è durissima e cercheremo di fare il massimo”

Venezia

“Conosco molti loro giocatori, Wiltjer ha giocato con me in Cina, è importante che la prima partita sia in casa, ho fatto di tutto per esserci, partendo il giorno di Natale e riuscendo a debuttare proprio per questo match fondamentale”

Che tipo di giocatore sei

“Esperienza, leadership, controllo del ritmo, cercare di coinvolgere i compagni ma anche di prendermi responsabilità, se c’è un tiro importante non mi tiro indietro, cercare di dare equilibrio”

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna