Sassari – Venezia, le parole di Bucchi e Jones

La Dinamo ritorna in campo dopo tre settimane di stop tra Final Eight e finestra FIBA per le Nazionali. La squadra di Bucchi affronta la Reyer Venezia che vuole svoltare dopo l’arrivo del nuovo coach.

Conferenza stampa di presentazione in club house con coach Bucchi e Jamal Jones che presentano la sfida di sabato sera alle 20:30, anticipo della 20^ giornata.

L’analisi iniziale affidata a coach Bucchi

Post prima pausa siete 8 su 13 adesso come riparte la Dinamo in questo finale di stagione

“Sono numeri molto importanti che, come ho detto tante volte, danno conferma del fatto che ci siamo ritrovati. La squadra ha cambiato completamente passo e modo di stare in campo. In questo lavoro non ci si inventa nulla, avere la tranquillità post infortuni aiuta. Sono numeri importanti che danno soddisfazione al loro lavoro e sacrificio. Vogliamo essere pronti per affrontare questa parte di campionato, la squadra sta lavorando bene, arriviamo con fiducia consapevoli che andremo ad affrontare una gara molto tosta. Adesso inizia la fase più importante che sarà decisiva e vogliamo dare il massimo nel ritorno”

Come ha trovato la squadra?

“La squadra ha lavorato bene e ha voglia di fare, abbiamo reinserito i due ragazzi della nazionale (Bendzius e Treier). Abbiamo fatto tanto lavoro atletico di recupero condizione, con la palla e di squadra. Abbiamo voglia di giocare e sono convinto che ci sarà il giusto atteggiamento, vedremo la nostra condizione e la loro che hanno cambiato allenatore prima della sosta”

Come sta Robinson? Come si allena la tensione mentale che magari la pausa fa calare?

“È difficile mantenere la concentrazione quando sai che non si gioca, ma anche la settimana scorsa la squadra ha avuto un ottimo approccio. Già dalla settimana scorsa abbiamo iniziato a pensare a Venezia perché bisognava trovare i meccanismi di prima. Gerald ha ripreso bene anche se ha avuto l’influenza gli ultimi giorni, però non è ancora al massimo”

Ti piacerebbe allenare Spissu?

“La Sardegna riabbraccia un amico e un fratello, in tanti aspettano di vederlo. Marco è un ottimo giocatore, chiunque lo vorrebbe in squadra. Ha fatto altre scelte di carriera che lo stanno gratificando gli auguriamo un grosso in bocca al lupo alla sua carriera.

Son contentissimo dei miei giocatori ma Marco è un giocatore che allenerei volentieri.”

Quale sarà la chiave per la Dinamo?

“Sarà importante limitare il loro contropiede e i rimbalzi in attacco, dovremo essere bravi nei rimbalzi e nel rientrare in difesa.

Venezia è aggressiva sin dall’inizio, dobbiamo essere bravi a limitare

Mi farebbe molto piacere vedere un pubblico caloroso e caldo, spero che corrano in grande numero a sostenerci e supportarci, l’apporto del pubblico è molto importante per i giocatori.

Venezia è una squadra molto buona, è molto lunga e profonda e con grande attenzione. Non puoi limitare un giocatore o due, dobbiamo però pensare a noi ed essere non superficiali ma sfacciati.”

Cambieranno le gerarchie degli esterni con Robinson?

“Robinson ha giocato anche a Brescia, si è messo a servizio della squadra. Adesso vediamo come sta, deciderò domenica mattina chi partirà in quintetto e chi no”

Continua l’analisi del match contro Venezia con Jamal Jones:

“È una grande sfida per noi, sono una squadra molto forte. Anche noi stiamo facendo molto bene, siamo pronti e preparati per fare una bella partita”

Nuova parte della stagione, sono partite tutte decisive?

“Come capita anche negli USA gli ultimi due mesi della stagione sono quelli che contano tantissimo, adesso si gioca una posta importante. Saranno due mesi di fuoco”

Per quanto riguarda i falli sa che devi stare tranquillo e concentrato?

“Oh si lo so è parte del gioco. Alcune volte gli arbitri ti vogliono bene altre no. C’è fisicità sempre a volte i falli sono problema a volte no.

È molto importante allenarsi e stare sul pezzo come in precedenza. La chiave e trovare la continuità e filing che c’era in prima”

Eventuali playoff? A proposito di Brescia?

“Ha vinto una squadra che non era nelle prime otto ma adesso ogni partita conta tantissimo e dal 5 al 14esimo posto è molto corta la classifica, ogni vittoria conte veramente”

