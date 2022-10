Sassari-Virtus Bologna, Diana: “Ci aspetta una squadra molto aggressiva”

Banco di Sardegna Sassari vs Virtus Segafredo Bologna, domani sabato 29 ottobre ore 18.00 – PalaSerradimigni (Sassari)

Diretta: Eurosport 2, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno

ARBITRI: SAHIN T. – GIOVANNETTI G. – BORGO C.

Indisponibile Awudu Abass.

Alla vigilia della sfida con Sassari ha parlato l’Assistant Coach Andrea Diana: “Ci aspettiamo una squadra molto aggressiva, Sassari in casa sa esprimere al meglio il proprio potenziale, sfruttando tutta l’energia, la corsa e l’intensità a disposizione. L’approccio alla gara deve essere duro, solido e pronto a contenere il loro flusso offensivo. In attacco dovremo essere anche noi molto intensi, cercando di collaborare, di lavorare e di giocare insieme, di muovere la palla come abbiamo fatto molto bene a Madrid, continuando questo processo di crescita di squadra. Sassari sa esprimere il proprio valore in casa, è tra le migliori squadre del campionato per assist, gioca bene insieme, si passa bene la palla, è continua nel tiro da tre punti, ci vorrà una partita di grande attenzione dal punto di vista difensivo. Dopo la partita con il Real, dove abbiamo giocato molto bene dal punto di vista offensivo, ci aspettiamo di fare dei passi in avanti anche dal punto di vista difensivo, soprattutto a livello di continuità nell’arco di tutta la gara.”

