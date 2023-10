Scafati-Cremona, Cavina: “Obiettivo è fermare l’attacco avversario con una grande difesa”

In vista della trasferta in programma domenica 29 ottobre a Scafati, coach Demis Cavina ha presentato la partita presso la sede cremonese del Gruppo Bossoni in presenza del dealer manager Angelo Giacomassi.

Il Gruppo Bossoni sostiene la Vanoli Basket da oltre 15 anni e anche in questa stagione ha fornito le auto per i giocatori e per lo staff tecnico: «Siamo onorati di lavorare con la Vanoli Basket. Per noi non siete più ospiti ma ormai siete di famiglia!» ha dichiarato Angelo Giacomassi.

Coach Demis Cavina ha poi presentato la trasferta di domenica pomeriggio contro Scafati: «Ci troviamo di fronte a un’altra squadra che probabilmente è nata per avere anche ambizione di playoff, certamente una squadra che ha esperienza e qualità. Ovviamente è anche una trasferta importante con un campo caldo che conosco molto bene, sarà un bel test. Abbiamo lavorato con grande abnegazione e concentrazione perché la partita con Reggio Emilia ci ha dato la consapevolezza che qualche volta non serve “solo giocare bene”. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario di grande qualità. Domenica Reggio ha fatto una grande partita per poter vincere e quindi la nostra consapevolezza è quella di ripeterci, cercare di avere sempre un rendimento costante – la famosa continuità – pensando che il lavoro pagherà e arriveranno anche risultati magari consecutivi. Adesso stiamo cercando di continuare questo processo di conoscenza reciproca ma devo dire che siamo consapevoli di quello che stiamo facendo in campo. Scherzando anche coi ragazzi, vorremmo ricevere qualche complimento in meno riguardo al gioco e magari regalarci qualche risultato che muova la classifica. Ovviamente è una battuta ma dobbiamo continuare ad essere quello che siamo perché questa è la strada giusta e arriveranno certamente anche i risultati»

Settimana scorsa Nathan Adrian diceva che bisogna fare ancora meglio, bisogna fare ancora di più. È una sensazione condivisa nello spogliatoio?

«Sì, perché siamo un gruppo che fin dal primo giorno ha dichiarato che l’allenamento più importante è quello del giorno dopo e che la partita più importante è sempre la prossima, un gruppo che vuole raggiungere l’obiettivo e lo vuole fare tutti insieme. Certamente si può fare sempre di più però anche guardando i numeri di domenica scorsa abbiamo vinto il valore della valutazione anche abbastanza nettamente, abbiamo preso tanti rimbalzi in più, abbiamo tirato comunque bene – non bene come Reggio Emilia ma comunque sufficienti per vincere una partita “normale”. Insomma, guardando i numeri di domenica penso che abbiamo fatto bene. È chiaro che serve qualcosa in più e ovviamente arriverà continuando a lavorare come stiamo facendo»

Dopo Reggio arriva un’altra squadra devota all’attacco come Scafati, terzo miglior attacco della Lega. Durante la settimana ci si è concentrati su qualche aspetto per limitare qualcuno in particolare?

«Abbiamo fatto qualche adeguamento anche vista la partita contro Reggio Emilia, abbiamo pensato a qualcosa anche per questa partita. Dissi dopo la prima partita che al nostro interno come staff sappiamo di dover tirare fuori sempre un coniglio diverso dal cilindro e dobbiamo farlo costantemente. Abbiamo fatto adeguamenti, siamo consapevoli della qualità offensiva di Scafati e dovremo fare molta attenzione soprattutto a Logan e Pinkins che tra l’altro sarà un piacere riabbracciare. Scafati è una squadra che ha tante armi, è esperta e spesso ha un fattore campo degno di nota. La nostra partita dovrà essere focalizzata dal punto di vista difensivo per limitare il loro gioco offensivo che in questo momento è certamente tra i migliori».

Uff stampa Vanoli Basket Cremona