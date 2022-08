Scafati, ecco le amichevoli precampionato

La Givova Scafati rende noto il programma delle amichevoli precampionato che si disputeranno nelle settimane che precedono l’inizio del campionato di serie A:

27 agosto vs NPC Rieti, al PalaLuiss di Roma;

04 settembre vs Happy Casa Brindisi, al PalaMangano di Scafati (a porte chiuse, con divieto assoluto di accesso alla struttura, esclusi soli dirigenti e tesserati);

dal 07 al 10 settembre torneo europeo a sei squadre “La Coupe Landolt” a Yverdon les Bains (Svizzera), a cui parteciperanno anche i francesi di JL Bourg-en-Bresse (pro A) e le società classificatesi ai primi quattro posti del massimo campionato svizzero (SBL), ovvero Friburg Olympic, Spinelli Massagno, Union Neichatel Basket e Lions de Geneve;

24 settembre vs Happy Casa Brindisi, al PalaWojtyla di Martina Franca (Ta).

Gli orari di inizio saranno comunicati a ridosso degli eventi. Tutte le sopra indicate date e i campi di gioco sono comunque passibili di eventuali variazioni.

Antonio Pollioso

UFFICIO STAMPA

Basket Scafati 1969