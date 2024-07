Scafati, Maria Picariello nuova manager relazioni esterne

La Givova Scafati è lieta di comunicare l’ingresso in società di Maria Picariello, nuova manager relazioni esterne, eventi e ticketing gialloblù.

Figura dalla ventennale esperienza nel mondo del marketing e della comunicazione sportiva avellinese, Maria è un’irpina DOC cresciuta, cestisticamente parlando, con la storica S.S. Felice Scandone Avellino. Dal 2000 è giornalista sportiva riconosciuta, ha lavorato come inviata, speaker, redattore e coordinatore di numerose rassegne stampa a sfondo sportivo e direttore televisivo prima di essere ingaggiata dai “lupi” ufficialmente come Responsabile Relazioni Esterne, Marketing e Comunicazione della Scandone nel 2008. Fino al 2019 la Picariello collabora coi bianco-verdi, e, dopo le parentesi con l’AS Calcio Avellino prima e col Calcio Foggia poi, assume il ruolo di Direttore Responsabile di Seven Global, nota agenzia di Marketing e Comunicazione.

Dichiarazione di Maria Picariello: «Sono estremamente felice di entrare a far parte della famiglia dello Scafati Basket e di questo ambizioso progetto. Vorrei ringraziare la società e il presidente Longobardi per la fiducia e l’opportunità. Sono orgogliosa di essere stata scelta per questo ruolo e non vedo l’ora di collaborare con tutte le componenti del club per costruire insieme un futuro ricco di soddisfazioni».

