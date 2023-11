Scafati-Milano, Sacripanti: “Partita molto dura, con in palio non solo punti importanti, ma anche una grande considerazione di coscienza di noi stessi”

La Givova Scafati va a caccia dell’impresa contro EA7 Emporio Armani Milano. Al di là dei problemi manifestati in questo avvio di campionato, le “scarpette rosse” sono una autentica corazzata, contro la quale servirà massima attenzione, concentrazione e tanto cuore e grinta, nella dose necessaria per superare i limiti tecnici e di organico presenti sulla carta.

I tifosi gialloblù lo sanno bene e sono pronti a gremire la Beta Ricambi Arena PalaMangano per questa difficile quanto affascinante sfida, la cui palla a due è in programma alle ore 17:00 di domenica pomeriggio, e di fungere da sesto uomo in campo, per sostenere, incitare ed accompagnare la squadra verso un risultato che potrebbe essere scritto negli annali della storia cestistica scafatese.

Già sold out le tribune grazie alla prevendita online, restano ancora (pochi) biglietti in gradinata e parterre per questa gara attesissima, nella quale la compagine dell’Agro si appresterà a scendere in campo con l’organico al gran completo, carico a mille dopo la recente vittoria di Treviso e desideroso di riscattare l’ultima debacle interna per mano della Vanoli Cremona, oltre ovviamente a conseguire un successo molto prestigioso.

L’AVVERSARIO

I 30 scudetti, le 4 Supercoppe Italiane, le 3 Coppe delle Coppe, le 3 Coppe dei campioni, le 2 Coppe Korac e le 8 Coppe Italia da sole esprimono il blasone della società meneghina, che attualmente in classifica ha 8 punti, due in meno del gruppo di testa formato da Virtus Segafredo Bologna, Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venezia e Germani Brescia. I ragazzi del presidente Dell’Orco sono terzi nella classifica dei rimbalzi difensivi (26,3 di media) e secondi in quella dei punti subiti (74,5 di media). In panchina siede uno tra gli allenatori europei più titolati: Ettore Messina, infatti, può vantare nel suo palmarès ben 33 trofei con i club, compresi sei campionati italiani, sei campionati russi, quattro Eurolega, una Coppa delle Coppe e tre VTB United League.

La rosa milanese è molto lunga e variegata, con atleti di elevata caratura tecnica e con esperienza di livello internazionale. Tra questi, spiccano le ali Mirotic (17 punti e 5,5 rimbalzi di media), Poythress (11,5 punti e 5,3 rimbalzi di media) e Shields (9,4 punti e 4,5 rimbalzi di media), le guardie Tonut (10 punti, 4,3 rimbalzi e 2,3 assist di media), Flaccadori (5,5 punti di media), Hall (4,5 punti e 3 assist di media) e Bortolani, i playmaker Lo (8,7 punti e 2,7 assist di media) e Pangos (8,4 punti e 3,8 assist di media), i centri Kamagate (8,6 punti di media), Melli (5,6 punti e 5,4 rimbalzi di media), Voightmann (4 punti e 3,7 rimbalzi di media), Ricci e Caruso.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Stefano “Pino” Sacripanti: «La squadra sta migliorando, sta facendo un percorso di crescita importante. Abbiamo messo apposto alcune cose che non andavano, come le palle perse e la difesa, e stiamo cercando di dare delle gerarchie sotto il profilo quantitativo, allo scopo di reggere tutta la durata della partita e tenere un rendimento costante. Abbiamo fin qui disputato buone prestazioni, anche se non supportate sempre dalla continuità sui 40 minuti, aspetto sul quale stiamo continuando a lavorare. Siamo reduci da una bella vittoria a Treviso e stiamo migliorando sotto il profilo del morale. Ora ci attende la sfida delle sfide, contro Milano, formazione che punta al titolo, che fa della difesa e del gioco controllato il suo punto di forza e che ha una elevata rotazione di giocatori. Non vogliamo snaturarci, vogliamo giocare come sappiamo fare, migliorando la qualità dei passaggi, il movimento della palla e la possibilità di controllare i rimbalzi, oltre ad avere regole ben precise in difesa per arginare il loro potenziale. Sarà una partita molto dura, con in palio non solo due punti importanti, ma anche una grande considerazione di coscienza di noi stessi, su chi siamo e su dove vogliamo andare».

