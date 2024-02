Scafati – Pesaro, Ciarpella: “Soddisfatti del nostro momento di forma”

A distanza di soli otto giorni dal precedente incontro, la Givova Scafati si prepara ad affrontare la Carpegna Prosciutto Pesaro tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena PalaMangano. Palla a due alle ore 17:30 di domenica 04 febbraio.

Si tratta di una importante sfida salvezza per gli uomini di patron Nello Longobardi, che dopo aver superato e messo una diretta concorrente come la Nutribullet Treviso, devono provare a fare lo stesso anche con i marchigiani, già superati a domicilio lo scorso ottobre, dopo un tempo supplementare, con il punteggio di 103-107.

Per bissare il risultato ottenuto a campi invertiti e confermare il buon momento di forma, la truppa di coach Matteo Boniciolli si è allenata duramente nel corso della settimana, anche se non a ranghi completi, per regalare un altro sorriso ai propri supporters e uscire così in maniera quasi definitiva dalle sabbie mobili della bassa classifica.

In dubbio la presenza di Strelnieks (a causa di un piccolo problema fisico), è già pronto l’ultimo arrivato Blakes ad esordire in casacca gialloblù e a dare il proprio contributo.

L’AVVERSARIO

Guai però a sottovalutare l’avversario che, sebbene occupi la quattordicesima posizione in graduatoria, ha una rosa completa in ogni reparto, con giocatori che farebbero le fortune di qualsiasi club della massima categoria. Il timone della squadra è stato recentemente affidato a coach Romeo Sacchetti (in sostituzione dell’esonerato Maurizio Buscaglia), tecnico di comprovata esperienza ed affidabilità, che non necessita di alcuna presentazione.

Il giocatore più pericoloso del team pesarese è senza dubbio la guardia statunitense Bamforth, che sta viaggiando su 15,6 punti e 4,2 assist di media, seguito a ruota dal centro Totè (13,7 punti e 5,4 rimbalzi di media), dall’ultimo arrivato McDuffie (13 punti e 2 assist all’esordio) e dall’ala Bluiett (11,1 punti di media). A costoro vanno aggiunti l’esperto playmaker Cinciarini (8,8 punti e 5,9 assist di media), la guardia Visconti (8,7 punti di media), l’ala Ford (8,1 punti e 6,4 rimbalzi di media), l’esterno Tambone (7,4 punti e 2,8 assist di media) e i lunghi Mazzola e Mockevicius (5,7 rimbalzi di media).

LE DICHIARAZIONI

Il vice allenatore Marco Ciarpella: «Siamo soddisfatti del momento di ottima forma che stiamo attraversando, fatto di cinque vittorie nelle ultime sette partite, che ci ha permesso di raggiungere temporaneamente la zona playoff. Ora però siamo concentrati sulla partita di domenica contro Pesaro, perché la vittoria potrebbe permetterci di ipotecare la salvezza in massima serie, grazie al 2-0 nello scontro diretto, proprio come è accaduto con Treviso. Il successo ci darebbe la possibilità di lavorare con maggiore serenità e di concentrarci per il raggiungimento di altri ambiziosi obiettivi. Pesaro è una squadra che fa del gioco in campo aperto nei primi secondi il suo punto di forza. Sta cambiando veste sia dal punto di vista dell’organico che da quello tecnico, perché sta giocando spesso anche con quintetti molto atipici, con due lunghi versatili, in grado di aprire il campo, giocare palla a terra e tirare da tre punti. Nelle ultime partite ha trovato riferimenti importanti dalle sue ali Bluiett e Ford, che stanno aumentando il proprio fatturato. Con il recente innesto di McDuffie hanno poi trovato un’ulteriore arma importante. Il gruppo di italiani è l’anima della squadra ed è composta da giocatori molto esperti. La guardia Bamforth è infine una certezza per il nostro campionato. Siamo reduci da una settimana di allenamento molto particolare, con qualche imprevisto di natura fisica che ha rallentato la nostra preparazione, però non è mancata l’attenzione e la concentrazione: abbiamo infatti analizzato al meglio tutte le situazioni che potremmo affrontare. Giocheremo in casa, dinanzi al nostro pubblico e questo è importante, perché, come ha già detto coach Boniciolli, i nostri tifosi ci hanno sostenuto anche nei momenti difficili, spingendoci ad ottenere vittorie di peso e sono certo che anche domenica ci daranno una mano importante».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali del club. Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).

I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/evento/givova-scafati-vs-carpegna-prosciutto-pesaro/6299.

UFF.STAMPA SCAFATI BASKET