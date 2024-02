Scafati-Pesaro, Sacchetti: “Serve un’altra faccia da parte nostra”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 19^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Beta Ricambi Arena – PalaMangano contro la Givova Scafati: palla a due alle 17:30 di domenica 4 febbraio con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 5 febbraio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Sahin, Paglialunga e Bettini.

“In settimana abbiamo iniziato a essere un po’ più aggressivi rispetto al solito ma va dimostrato anche in partita. Nelle condizioni in cui siamo non possiamo essere arrendevoli, dobbiamo pensare a noi stessi cercando di fare il meglio possibile, a partire dall’atteggiamento con cui si scende in campo. Affronteremo una squadra molto fisica ma questo non può essere un ostacolo per noi, come atteggiamento. Scafati in settimana ha perso Logan ma si tratta comunque di una squadra molto fisica e che vanta play esperti. Noi dovremo cercare di limitarli in base alle nostre caratteristiche ma ci tengo a sottolineare che da parte nostra serve un’altra faccia”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro