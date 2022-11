Scafati-Reggio Emilia, Menetti “Saranno 40 minuti di battaglia”

Queste le parole di Max Menetti: “Ci apprestiamo ad affrontare la trasferta di Scafati, società storica del panorama cestistico italiano che ritroviamo con piacere ed alla quale siamo legati, cosi come al suo patron Nello Longabardi, da bellissimi ricordi. Per quaranta minuti però domani sarà battaglia vera, come è giusto che sia considerando l’importanza della partita. L’obiettivo è di trovare quella continuità di rendimento e di risultati che in Serie A, a differenza della Coppa, non abbiamo avuto finora. Dobbiamo dare seguito a ciò che abbiamo mostrato martedì nella gara di BCL in termini di attitudine ed approccio, cercando un successo che per noi sarebbe estremamente importante contro una squadra che, dopo l’arrivo di coach Caja sta anch’essa cercando nuovi equilibri, ma è formata da giocatori di assoluto talento ed esperienza, su tutti Logan e Stone”.

Michele Vitali è risultato negativo al Covid19, ha effettuato nella giornata odierna le visite mediche ed è tornato in gruppo, mentre non è partito con la squadra Mikael Hopkins, ai box per una forma influenzale. Il suo impiego verrà valutato solamente domani in base alle sue condizioni.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana