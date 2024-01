Scafati-Reggio Emilia, Priftis: “L’emotività sarà la chiave della gara”

By

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “Affrontiamo una trasferta contro una squadra tosta che, soprattutto davanti al pubblico amico, sa essere molto pericolosa. Ritroviamo una Scafati completamente diversa da quella affrontata ad inizio campionato, tra cambiamenti di roster e di allenatore. Inoltre, la componente emotiva sarà una chiave del match: noi arriviamo da una vittoria molto importante e allo stesso tempo vogliamo mettere alla prova la nostra capacità di concentrazione e continuità di rendimento soprattutto in trasferta, per evitare di ripetere partite come quella di Varese. Dall’altra parte Scafati vorrà a tutti i costi riscattare davanti al proprio pubblico la sconfitta contro Tortona dell’ultimo turno”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana