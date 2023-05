Scafati saluta Nicolai, torna Guastaferro

La Givova Scafati è lieta di annunciare il ritorno nello staff dirigenziale di Luigi “Gino” Guastaferro, che prenderà il posto lasciato al partente Renato Nicolai lo scorso autunno, quando, a causa di problemi personali, è stato costretto a lasciare la società.

Renato Nicolai ha infatti comunicato alla società la scelta, per motivi personali, di non poter allungare la propria esperienza a Scafati. La società ha preso atto della volontà del dirigente e lo ringrazia per la maniera professionale, accorta ed indefessa con cui ha volto il proprio lavoro, infondendo un importante contributo per ottenere la permanenza in serie A.

Risolti i propri problemi, richiamato da patron Nello Longobardi, Gino Guastaferro ha subito accettato di rientrare nello staff dirigenziale della società, in cui ricoprirà il solito prezioso incarico di responsabile amministrativo.

UFF.STAMPA GIVOVA SCAFATI