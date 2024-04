Scafati-Sassari, Nunge: “Non vediamo l’ora di scendere in campo”

Si disputerà questa domenica 28 aprile, alle ore 18:15, l’ultima gara casalinga della stagione regolare del campionato di serie A 2023/2024 della Givova Scafati. Alla Beta Ricambi Arena PalaMangano sarà ospitato il Banco Sardegna Sassari, che in classifica ha gli stessi punti dei gialloblù.

Sarà il match tra due formazioni che non hanno molto da dire a questo campionato, avendo entrambe già conquistato la salvezza matematica ed essendo lontane quattro punti dalla zona playoff quando mancano solo due turni alla fine della regular season.

Coach Boniciolli ed il suo staff hanno potuto preparare al meglio la sfida, avendo potuto disporre di tutti gli effettivi in questa settimana che precede quest’ultima apparizione del team dell’Agro dinanzi ai propri supporters.

L’AVVERSARIO

Ma non sarà facile imporsi contro un avversario che nella gara di andata riuscì ad imporsi 79-76 e che, dopo le ultime tre sconfitte consecutive, è alla ricerca di una importante vittoria scacciacrisi.

Il team isolano, allenato dall’esperto coach bosniaco Nenad Markovic, ha un organico ampio e ben assortito, che si compone del playmaker statunitense Jefferson (13,7 punti e 3,7 assist di media), della guardia Tyree (13,5 punti e 2,4 assist di media), del centro di origini senegalesi Diop (11,5 punti e 5,5 rimbalzi di media), del compagno di reparto francese Gombauld (10,8 punti e 5,5 rimbalzi di media), dell’ala greca Charalampopoulos (9,1 punti di media), dai pariruolo McKinnie e Treier, oltre agli esterni Cappelletti (3,5 assist di media), Kruslin e Raspino, nonché al lungo Gandini.

LE DICHIARAZIONI

Il centro John Richard Nunge: «Siamo entusiasti di giocare l’ultima partita in casa della stagione regolare. Non vediamo l’ora di scendere in campo dinanzi ai nostri tifosi, per regalare loro un’ultima bella prova. Daremo tutto in campo. La partita sarà molto combattuta e giocata con tanta energia da entrambe le contendenti, che vogliono finire la stagione in bellezza. Sassari ha un ottimo playmaker ed un parco giocatori molto atletici, che dovremo provare a contrastare con ogni mezzo. Domenica sarà importante per noi partire forte, imporre sin da subito il nostro ritmo e giocare insieme come sappiamo fare. Il nostro intento è quello di vincere queste ultime due partite, in modo da mettere la ciliegina sulla torta di questa gran bella stagione che abbiamo disputato».

