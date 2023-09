Scafati strapazza Massagno nell’ultimo test del precampionato

Si è chiuso con un bel successo il precampionato della Givova Scafati, che, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano, ha superato 91-60 la Spinelli Massagno, società di serie A svizzera e vincitrice dell’ultima Coppa di Lega.

E’ stato un buon banco di prova per capitan Rossato e compagni, che hanno potuto registrare gli assetti di squadra in vista dell’esordio in campionato della prossima settimana e migliorare l’intesa e l’amalgama tra i reparti.

Coach Sacripanti ha potuto disporre di tutti gli effettivi, compreso l’ultimo arrivato Logan, che però non ha messo proprio piede in campo.

LA PARTITA

La sfida entra nel vivo sin dalla palla a due. Gli attacchi hanno ragione delle rispettive difese, con quella locale che fatica soprattutto sotto le plance. Robinson è tra io più vispi, sciorina canestri e assist per i compagni, permettendo alla Givova di portarsi sul 12-4 al 4’. Da una parte primeggiano Clanton e Mladjan M., dall’altro Nunge e Rivers, protagonisti delle fasi centrali del periodo, in cui le distanze restano pressocché invariate (20-13 al 7’) e tali si preservano fino al suono della prima sirena (27-20).

Coach Sacripanti ruota gli uomini a sua disposizione, concedendo spazio un po’ a tutti ed utilizzando Gentile da playmaker: pienamente a suo agio in questo ruolo, manda a canestro i compagni con lucidità, permettendo ai suoi di portarsi avanti addirittura 39-24 al 14’. Ci pensa Mladjan D. dalla lunga distanza a rimettere Massagno in partita (39-30 al 15’). Ma è un fuoco di paglia, perché i biancorossi faticano a tenere il passo dei padroni di casa (bene Lottie), che li puniscono aprendo il gioco e gestendo il ritmo, chiudendo in vantaggio 54-33 la prima parte di gara.

I locali tengono in mano il pallino del gioco anche in avvio di ripresa, scegliendo con oculatezza le soluzioni offensive e difendendo con ordine ed equilibrio. Il punteggio sorride loro, perché sono avanti 71-40 al 26’. La sfida è divertente e spettacolare, con i due quintetti che si fronteggiano con grinta ed intensità. Rosicchiano qualcosa gli svizzeri negli ultimi minuti della terza frazione, chiusa sotto 76-51.

Calano i ritmi in avvio di ultimo quarto, complice la stanchezza e la distanza tra i due quintetti. A parte qualche bel canestro e qualche bella azione, la sfida scorre via in crescendo, permettendo alla truppa gialloblù di chiudere la contesa col massimo vantaggio 91-60.

LE DICHIARAZIONI

Il capo allenatore Stefano “Pino” Sacripanti: «E’ stata una partita intensa, con buoni spunti offensivi nei primi venti minuti. Abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa su alcune spaziature e loro ci hanno punito sul lato debole in post basso, ma poi abbiamo preso le giuste contromisure. Il terzo quarto è stato energico, frizzante, mentre nel quarto le squadre sono apparse più stanche, con un abbassamento delle percentuali realizzative. È stato importante giocare, è la seconda settimana che Pinkins si allena a pieno regime, mentre abbiamo preferito non rischiare Logan, ma dargli il tempo di inserirsi gradualmente in vista dell’esordio in campionato. Gentile playmaker? Non è una scelta definitiva, stiamo provando varie cose, ma abbiamo come priorità la scelta di passarci la palla il più possibile e condividere le responsabilità: nessuno nega ad Alessandro di poter fare queste cose».

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI 91 – 60 SPINELLI MASSAGNO

GIVOVA SCAFATI: Timperi n. e., Lottie 13, Gentile 10, Mouaha, Pinkins 10, De Laurentiis 4, Rossato 16, Robinson 11, Rivers 17, Nunge 6, Pini 4, Logan n. e.. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Massimo.

SPINELLI MASSAGNO: Dunans 5, Martino 5, Mladjan M. 6, Koludrovic, Solcà 5, Tanackovic, Steinmann 9, Mladjan D. 14, Langford 4, Clanton 9, Williams 3. Allenatore: Gubitosa Robbi. Assistente Allenatore: Cabibbo Salvatore.

ARBITRI: Carotenuto Paolo di Boscotrecase (Na), Procida Alfonso di San Cipriano Picentino (Sa), Petruzziello Vincenzo di Avellino.

NOTE: Parziali: 27-20; 27-13; 22-18; 15-9. Falli: Scafati 22; Massagno 22. Usciti per cinque falli: nessuno. Tiri dal campo: Scafati 30/56 (54%); Massagno 21/55 (38%). Tiri da due: Scafati 18/28 (64%); Massagno 14/29 (48%). Tiri da tre: Scafati 12/28 (43%); Massagno 7/26 (27%). Tiri liberi: Scafati 19/23 (83%); Massagno 11/21 (52%). Rimbalzi: Scafati 34 (5 off.; 29 dif.); Massagno 29 (7 off.; 22 dif.). Assist: Scafati 19; Massagno 12. Palle perse: Scafati 14; Massagno 16. Palle recuperate: Scafati 7; Massagno 10. Stoppate: Scafati 1; Massagno 0.

Antonio Pollioso

UFFICIO STAMPA

Basket Scafati 1969