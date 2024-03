Scafati-Tortona, Nunge: “Vogliamo rimetterci in carreggiata”

È da un mese e mezzo che la Givova Scafati rincorre una vittoria in campionato. È infatti dalla sfida interna contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, disputata una giornata prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia e le gare di qualificazione della Nazionale ad EuroBasket 2025, che il sodalizio gialloblù è all’asciutto di successi. Negli ultimi tre turni contro Virtus Segafredo Bologna (in trasferta), Umana Reyer Venezia (in casa) e Germani Brescia (in trasferta) sono arrivate altrettante sconfitte.

Negli spogliatoi di Viale della Gloria c’è voglia di invertire la rotta e conquistare la vittoria per ritrovare morale e fiducia, nonché per muovere la classifica e continuare ad inseguire il sogno playoff. Per riuscirci, bisognerà superare una delle squadre più quotate ed in forma del momento, ovvero la Bertram Derthona Tortona, che sarà ospitata domenica alla Beta Ricambi Arena PalaMangano, con inizio alle ore 17:30.

Per l’occasione, potrebbe già esordire in maglia scafatese l’ultimo arrivato Henry, che si è allenato nel corso di questa settimana con i nuovi compagni, inserendosi sin da subito sia negli schemi che nell’ambiente e sarà a disposizione di coach Boniciolli e del suo staff, che avrà così la possibilità di valutare le condizioni fisiche di tutti e sette gli stranieri in organico e decidere, anche a seconda dell’avversario, i sei da iscrivere a referto.

L’AVVERSARIO

Nona in classifica, con due punti in più dei gialloblù, la Bertram Derthona Tortona è reduce da sei vittorie negli ultimi otto turni, a riprova del buon momento di forma e del cambio di passo dopo il cambio di panchina (da coach Ramondino a coach De Raffaele), che le consente di lambire attualmente la zona playoff.

Prima nella classifica delle stoppate (3,9 di media), ha uno degli organici più completi dell’intera categoria, composto da atleti del calibro della guardia Dowe (12,1 punti e 4,2 assist di media), del playmaker Ross (11,7 punti e 6 assist di media), dell’ala piccola Weems (11,4 punti e 1,8 assist), del playmaker Baldasso (11 punti di media), della guardia Obasohan (2,8 assist di media), dei centri Kamagate, Radosevic e Zerini, delle ali Strautins e Severini, della guardia Candi e del playmaker Tavernelli.

LE DICHIARAZIONI

Il centro John Richard Nunge: «La squadra ha il morale alto, grazie alla buona prova ed all’atteggiamento combattivo mostrato nell’ultimo match contro la capolista Brescia. Non vediamo l’ora di giocare domenica per rimetterci in carreggiata. Siamo entusiasti di affrontare nuovamente Tortona dopo la partita incolore disputata sul loro campo all’andata a campi invertiti. Tortona è una squadra profonda, con ottimi giocatori in tutti i reparti. Sarà importante impostare il tono difensivo nei primi cinque minuti di gioco ed imporre la nostra volontà, il nostro ritmo ed il nostro gioco. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi, perché vogliamo dimostrare quanto teniamo a questa maglia, a questa città e a fare del nostro meglio per raggiungere il miglior risultato possibile alla fine della stagione».

