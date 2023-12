Scafati-Trento, Ellis: “Dobbiamo giocare con energia evitando cali di tensione”

Givova Scafati Basket (6-7) vs. Dolomiti Energia Trentino (9-4)

14a giornata Serie A UnipolSai | Beta Ricambi Arena, Scafati

Sabato 30 dicembre 2023 | ore 20.00 | DAZN

Kinesi Injury Report

La Dolomiti Energia Trentino

I bianconeri arrivano al penultimo appuntamento del girone di andata forti di un ruolino di marcia che è valso la matematica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino a metà febbraio: non mancano però motivazioni e spunti di interesse per il match di sabato sera in Campania a Scafati, dove domani sera Forray e compagni scenderanno in campo a caccia del decimo successo stagionale in Serie A UnipolSai. In dubbio la presenza di Prentiss Hubb per i bianconeri: sono in corso gli approfondimenti strumentali del caso per verificare le conseguenze dell’infortunio occorso alla guardia statunitense classe ’99 nei primissimi minuti del match contro il Lietkabelis in EuroCup. Il resto del roster di coach Paolo Galbiati sarà regolarmente a disposizione: è la partita numero 27 in poco più di 90 giorni di stagione per la formazione bianconera, che chiuderà l’anno solare 2023 sul campo di una Scafati che con il successo della scorsa settimana contro Brindisi si è data la chance di poter ancora legittimamente aspirare a un posto alle Final Eight.

L’avversaria: Givova Scafati

La formazione allenata da coach Boniciolli occupa il nono posto in classifica con un bilancio di 6 vittorie e 7 sconfitte: una squadra ricca di talento e di esperienza, con alcuni dei giocatori più vincenti degli ultimi anni. A partire dal “Professor” David Logan, scudettato nella Sassari del Triplete 2015 e capace a 41 anni compiuti di produrre 11,9 punti di media con il 41% da tre; passando per Alessandro Gentile, grande ex della partita e giocatore capace di vincere tutto con la Milano di cui è anche stato Capitano, e che oggi viaggia a 9,8 punti di media con 4,8 rimbalzi e 3,2 assist; e arrivando a Julian Gamble, centro della Virtus campione d’Italia nel 2021 e innesto di lusso del mercato dei gialloblù (12,0 punti nelle sue prime due apparizioni ufficiali). Il miglior realizzatore stagionale di campani è Kruize Pinkins (13,4 punti e 6,2 rimbalzi), ala capace di colpire intorno al ferro e sul perimetro. E occhio anche agli spunti di puro talento realizzativo di un giocatore chirurgico nei finali di partita come lo statunitense Demetre Rivers (10,7 punti con il 42% da tre). A far girare ad alti ritmi il motore offensivo di Scafati è il play ex Sassari Gerald Robinson, veterano della Serie A da 9,7 punti e 5,4 assist di media.

I precedenti

Sono due i precedenti tra le due squadre in Serie A: due successi per i bianconeri che lo scorso anno ebbero la meglio sia nel match di andata a Trento che in quello di ritorno al PalaMangano grazie a un gran finale di partita (74-79 con un break di 0-16 negli ultimi 4′ di gioco).

Le parole di Quinn Ellis, guardia della Dolomiti Energia Trentino

“La differenza nelle nostre prestazioni credo che la faccia spesso la difesa, il modo in cui riusciamo a rimanere compatti nella nostra metà campo prendendo poi ritmo da stop difensivi e rimbalzi per poter imprimere il nostro passo alla partita. Contro il Lietkabelis abbiamo vinto giocando un match diverso da quelli dei giorni precedenti, in cui siamo stati bravi ad adattarci e a mettere in campo un piano partita che potesse mettere in difficoltà i nostri avversari. Dovremo provare a farlo anche a Scafati. Giocare ogni tre giorni? Paradossalmente credo che per noi giocare così spesso sia stato un vantaggio, quando abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto o qualche prestazione opaca abbiamo subito avuto la bravura di resettare, ripartire, concentrarci immediatamente sulla sfida successiva. E anche quando vinciamo, avere subito un’altra sfida importante a pochi giorni di distanza aiuta a non essere compiacenti o “sazi”. Sappiamo che contro Scafati sarà una partita difficile, contro una squadra molto esperta e in un palazzetto particolarmente caldo: sarà fondamentale giocare con energia, mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Sarà assolutamente fondamentale evitare cali di tensione o momenti di scarsa concentrazione: ci servono 40 minuti di solidità e di senso di squadra per provare a vincere un’altra complicata partita lontano da casa”.

Uff stampa Aquila Basket Trento