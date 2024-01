Scafati-Treviso, Morea: “Arriviamo da una bella settimana di allenamenti con la giusta intensità”

Reduce dalla bella vittoria casalinga su Sassari per 77-70 nell’ultimo turno di campionato, la Nutribullet Treviso Basket torna in campo al PalaMangano di Scafati sabato sera alle 20.30 per la terza giornata del girone di ritorno di Serie A. L’obiettivo per i ragazzi allenati da Frank Vitucci non può che essere trovare continuità per proseguire nella risalita in classifica ed allontanarsi il prima possibile dalle zone calde. Attualmente TVB si trova al penultimo posto in classifica con 5 vittorie e dodici sconfitte, desiderosa di cavalcare l’onda positiva derivata dall’ultima prestazione contro il Banco di Sardegna. La Givova Scafati di coach Boniciolli invece occupa la decima posizione con 8 vittorie e 9 sconfitte, reduce dalla sconfitta in casa dell’Estra Pistoia per 78-71. Nel match di andata disputato al Palaverde la sfida terminò per 87-97 in favore della squadra campana, allora allenata da Stefano Sacripanti.

ARBITRI: Giovannetti, Lo Guzzo e Marziali.

MEDIA: diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) e su DAZN previo abbonamento. Aggiornamenti sul risultato ed interviste post partita sulla pagina di Treviso Basket.

EX: un solo ex nella sfida tra Nutribullet Treviso Basket e Givova Scafati, David Logan, protagonista della cavalcata che ha portato TVB in Serie A nella stagione 2018/19, oltre che MVP nella vittoria della Coppa Italia di Serie A2 ai danni della Fortitudo Bologna. Il Professore è poi rimasto a Treviso per altri due anni, contribuendo alla permanenza nella massima serie prima e alla qualificazione ai playoff poi.

PRECEDENTI: tre gli scontri diretti tra Nutribullet e Scafati in Serie A, con i campani in vantaggio per 2-1.

DICHIARAZIONI VICE ALLENATORE ALBERTO MOREA

“Dopo la vittoria contro Sassari ci siamo ritrovati in palestra per lavorare sia su quanto fatto di buono sia sugli aspetti che vogliamo migliorare, ma con un grande senso di urgenza perchè abbiamo bisogno di continuare a muovere la nostra classifica. Ci siamo concentrati sull’aspetto difensivo e su tutto ciò che ne deriva, perchè quanto fatto nella nostra metà campo porta a determinate situazioni in attacco. Arriviamo da una bella settimana di allenamenti con la giusta intensità e ci presentiamo a Scafati con la squadra al completo. Scafati è tra le prime squadre della lega per quanto riguarda il numero degli assist e per media punti realizzati, quindi è una squadra che sa bene cosa fare nella metà campo avversaria. Hanno tanti giocatori in grado di fare canestro in modi diversi, con un roster composto da atleti che conoscono bene il gioco, tra cui non si può non menzionare Logan ovviamente. Rispetto all’andata Scafati ha cambiato guida tecnica con l’avvento di Boniciolli ed aggiunto un giocatore importante come Gamble, motivo per cui dovremo stare molto attenti anche al loro gioco interno”.

Uff Stampa e Comunicazione Treviso Basket