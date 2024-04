Scafati-Varese, Jemoli: «Squadra aggressiva, dovremo pareggiare la loro intensità»

By

Le parole di Matteo Jemoli in vista di Givova Scafati Basket-Openjobmetis Varese:

«Veniamo da una bella e convincente vittoria contro Napoli che oltre a dare morale ha portato anche due punti preziosi per la classifica davanti al nostro fantastico pubblico. Ora sarà importante ripetere la prestazione di domenica anche in trasferta, a Scafati, anche se siamo consapevoli che non sarà un campo facile. La Givova è una squadra molto aggressiva costituita da giocatori fisici e che arriva da una sconfitta lo scorso weekend a Cremona. Se vogliamo avere la meglio dovremo riuscire a pareggiare la loro intensità e, soprattutto, vincere la lotta a rimbalzo».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese