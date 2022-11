Scafati-Varese, le parole di Librizzi: “La Givova è una squadra molto solida”

Le parole di Matteo Librizzi in vista di Givova Scafati-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Sono molto felice del successo nell’ultima partita contro Treviso, il secondo di fila in campionato, sia a livello di squadra che a livello personale dal momento in cui sono riuscito ad esordire, e segnare, dopo due gare saltate per via dell’infortunio. Non dobbiamo fermarci qui, perché nelle precedenti sfide, anche quelle terminate a nostro sfavore, abbiamo dimostrato di poter fare molto bene quest’anno; affinché ciò avvenga, però, sarà importante rimanere sempre uniti giocando la nostra pallacanestro. Le cose stanno andando abbastanza bene: fin dal primo giorno di ritiro a Gressoney siamo riusciti a creare un super gruppo e siamo felici che questa cosa si percepisca anche da fuori. Stiamo creando un legame che vada oltre al basket giocato e di questo il merito è anche del nuovo coach e del suo staff. Scafati? È una squadra assolutamente da non sottovalutare; la loro classifica non deve ingannare perché parliamo di una formazione solida e compatta, complicata da affrontare soprattutto in casa loro dove riescono a ricavare forza ed energia dal pubblico amico. Dovremo essere pronti e concentrati fin dalla palla a due difendendo con aggressività e provando a controllare i rimbalzi, aspetto sul quale loro sono molto forti, soprattutto offensivamente».

UFF.STAMPA PALL.VARESE