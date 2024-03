Scafati – Venezia, Spahija: “Ci aspetta una partita molto complicata”

A distanza di 15 giorni dall’ultima partita ufficiale, l’Umana Reyer si prepara per tornare sul parquet per la ventunesima giornata di campionato. Domenica 3 marzo alle 18.00 gli orogranata sfidano la Givova Scafati alla Beta Ricambi Arena. L’Umana si presenta in Campania con il terzo posto in classifica a pari merito con l’Olimpia Milano (14-6) mentre i padroni di casa occupano l’ottava posizione (10-10, ma 7-3 tra le mura amiche).

Sono solo tre i precedenti tra i due club: la Reyer è avanti 2-1 grazie anche alla vittoria nella gara d’andata. Al Taliercio gli orogranata vinsero 83-59 in una gara decisa da un grande quarto periodo (28-10) con 19 punti di Spissu e 17 di Tucker.

Non ci sono ex della partita.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Neven Spahija

Torniamo a giocare dopo questa lunga pausa dopo aver lavorato per una settimana completa, dobbiamo abituarci a questa nuova routine. A me personalmente non piace questa pausa, così come non mi piace giocare una partita alla settimana. Ma è così: dobbiamo adattarci e lavorare guardando avanti. Ci aspetta una partita molto complicata, con tutti i giocatori disponibili, tranne Parks. Vogliamo giocare la nostra miglior pallacanestro. Scafati è una squadra che gioca molto bene in casa, vincere lì è molto difficile e dobbiamo fare tante cose bene perché hanno un roster lungo e di talento.

