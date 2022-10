Scafati-Verona, Ramagli: “Sarà una partita tosta”

4^ giornata di campionato per la Tezenis Verona che domenica, palla a due alle ore 18:30, sfida in trasferta la Givova Scafati (diretta Eleven Sports). Coach Ramagli, analizzando la gara, ha commentato: “Scafati è una squadra con una forte importa americana, 5 giocatori molto esperti dei campionati in Europa, e in particolare di quello italiano, a cui se ne aggiunge un sesto nella prossima partita che è David Logan. Assieme c’è un core formato dal gruppo dei giocatori italiani che hanno vinto la passata stagione. Una squadra che ha avuto un inizio da far tremare i polsi con due partite in trasferta sui campi di Venezia e Brescia mentre in casa hanno giocato contro Milano. La Givova è stata comunque competitiva, si è dimostrata solida a rimbalzo ed è riuscita a contestare i tiri sul perimetro. Sarà una partita dura e difficile, avremo bisogno della nostra miglior performance difensiva e del nostro miglior impatto al rimbalzo”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket