Sconti sulle Crociere MSC per i titolari di tessere Reyer 2022/23

Si rafforza il legame storico tra le due società: fino a 200 euro di sconto a cabina ai titolari di tessere Reyer Gold, Reyer Exclusive, Reyer Silver e Reyer Ladies.

L’Umana Reyer Venezia ed MSC Crociere sono liete di annunciare un’importante iniziativa dedicata a tutti i titolari di tessere della Campagna Abbonamenti Reyer 2022/23. Grazie al legame vincente e consolidato dal 2013 tra il club veneziano e la compagnia crocieristica, tutti i titolari di tessere Reyer Gold, Reyer Exclusive, Reyer Silver e Reyer Ladies potranno godere di un prezzo speciale per la prenotazione di una crociera MSC. La promozione prevede uno sconto di 200 euro a cabina e di 100 euro per quella singola.

Per applicare lo sconto sulla prenotazione della crociera MSC, l’abbonato Reyer dovrà presentare una copia del proprio abbonamento al campionato 2022/2023 presso l’agenzia di viaggio prescelta per la prenotazione della crociera MSC, indicando come codice promo “VENEZIA BASKET REYER”. In alternativa è possibile contattare il contact center di MSC Crociere comunicando il codice promozione e inviando via mail la copia dell’abbonamento o della tessera sottoscritta.

Per tutti gli ulteriori dettagli relativi alla promozione, che sarà valida fino al 31 dicembre 2022, è possibile accedere al seguente link sul sito di MSC Crociere: https://www.msccrociere.it/offerte-crociera/reyer-venezia

“Il legame con MSC Crociere è qualcosa che ci rende orgogliosi non solo per il prestigio del marchio – le parole del Presidente Federico Casarin – ma anche per la consistenza e la durata della partnership. Nove anni di partecipazione sono qualcosa di raro e importante e questa iniziativa testimonia ulteriormente la volontà di MSC Crociere di essere protagonista del nostro progetto e sempre più vicina ai nostri tifosi. Colgo dunque l’occasione di ringraziare Leonardo Massa e Antonio Di Bonito per questa opportunità e questa ulteriore dimostrazione di fiducia in noi”.

“Siamo molto contenti di poter offrire ai tifosi e agli appassionati di basket veneziani la possibilità di godere dell’esperienza di una delle nostre crociere a condizioni favorevoli. La Reyer Venezia è una delle compagini più conosciute in Italia, nel mondo del basket e più in generale dello sport, per la sua storia fatta di tradizione e di successi. Con questa iniziativa intendiamo consolidare ulteriormente il rapporto di partnership coinvolgendo non solo la società veneziana ma anche i suoi tifosi che avranno la possibilità di scegliere uno dei nostri itinerari a prezzi agevolati”, ha dicharato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia