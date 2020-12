Segafredo-A|X Armani Exchange si ritrovano: nei precedenti Milano conduce 102 a 73

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano è la grande sfida del pomeriggio alle 17.15 su Rai 2 e Eurosport Player. Virtus Bologna e Olimpia Milano si ritrovano dopo la finale di Supercoppa 2020 vinta dall’A|XArmani Exchange (nella foto Milos Teodosic della Virtus Bologna).

Nei 175 precedenti Milano conduce per 102 a 73: considerando solo le gare giocate a Bologna il conto delle vittorie nei precedenti è a favore della Virtus per 52 a 34. Nelle ultime 6 gare giocate in Emilia soltanto una vittoria dei padroni di casa, quella della scorsa stagione.

Oltre alla Finale di Supercoppa di questa stagione, Virtus Bologna e Olimpia Milano hanno giocato due finali scudetto nelle stagioni 1978/79 (Bologna 2-0) e 1983/84 (Bologna 2-1)

Legabasket.it