Segafredo, dal 2000-01 mai una vittoria con uno scarto così alto in un derby

La Segafredo Virtus Bologna si aggiudica il derby di Natale contro la Pompea Fortitudo Bologna per 94 a 62. La Segafredo ha subito meno punti in questa stagione solo nel derby emiliano contro la Grissin Bon Reggio Emilia della settimana giornata (59). La Virtus non vinceva un derby con cosi ampio scarto dalla stagione 2000/01 quando all’undicesima giornata vinse con 37 punti di vantaggio nel derby di andata, punteggio finale 99 a 62.

Nella stagione successiva alla trentesima giornata superò la Fortitudo con 31 punti di vantaggio, 94 a 63 il finale. Record in una gara casalinga per la Virtus contro la Fortitudo sono i 41 punti con cui vinse la gara degli Ottavi di Finale di Coppa Italia nella stagione 1993/94. Sesta prestazione di squadra con percentuale al tiro totale del 50% o superiore, la Virtus ha sempre vinto quando ha superato il 50% del campo. Le uniche due sconfitte della stagione coincidono con due delle tre peggiori prestazioni al tiro della stagione: 38.3% contro Cremona e 41.8% contro Sassari.

Legabasket.it