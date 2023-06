Sergio Scariolo: “Cercheremo di preparare bene una gara 7 in cui non abbiamo un gran peso e responsabilità. Cordinier? Non è una sorpresa”

By

Sergio Scariolo ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Virtus Bologna che porterà la serie scudetto alla decisiva gara 7:

“Molto felici della nostra prestazione stasera. Sono molto soddisfatto di Cordinier, non avevamo grandi dubbi sul suo margine di miglioramento. É stato fermo per 4 mesi, sono molto felice per lui.”

Su Weems:

“Grande persona e grande giocatore. Se non sarà più nella mia squadra, resterà in quella cerchia ristretta di persone che fanno un lavoro eccezionale. Sempre il primo ad arrivare, l’ultimo ad andarsene, un atteggiamento incredibile.”

Su gara 7:

“Cercheremo di prepararci bene e con serenità per questa partita in cui non abbiamo un gran peso e responsabilità.”