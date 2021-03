Serie A UnipolSai, disposto il rinvio di Brindisi – Sassari

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domenica 21/03/2021 tra Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari, valida per la 8^ giornata di ritorno del Campionato Serie A UnipolSai; richiamato il provvedimento n. 59/2021 assunto in data 13 marzo u.s.; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data 15 marzo u.s. dall’ATS Sardegna che prescrive al Gruppo Squadra del Banco di Sardegna Sassari un periodo di quarantena; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

La LBA ha disposto poi la nuova programmazione televisiva della 8a giornata di ritorno della Serie A UnipolSai 2020/2021 che prevede ora

domenica 21 marzo Allianz Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia alle 20.45 su Rai Sport HD e Eurosport Player

Ufficio Stampa Legabasket