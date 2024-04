Serie A, chi accederà ai playoff

La stagione regolare del campionato di Serie A di basket maschile 2023-2024 si avvia verso la conclusione, con sole quattro giornate ancora da disputare (la fine è prevista domenica 5 maggio 2024) prima dell’inizio dei playoff per l’assegnazione dello Scudetto (che da quest’anno, dopo 15 stagioni consecutive con una serie al meglio delle sette gare in finale, ritorneranno al meglio delle cinque, in uso prima della stagione 2007-2008).

Escluse le quattro squadre che hanno già la matematica certezza o quasi di partecipare ai playoff, la lotta per accedere al mini-torneo dal quale verrà decretata la vincitrice del titolo si preannuncia serrata, con una gran bagarre per rientrare nei piazzamenti dalla quinta all’ottava posizione. Un quadro più chiaro della situazione, ovviamente, può essere ricavato consultando le quote sulla Serie A di Basket che sono disponibili sui migliori siti di scommesse elencati qui. Ma scendiamo nel dettaglio della situazione.

Le squadre già certe della qualificazione ai playoff

Ci sono quattro squadre che in queste ultime giornate dalla fine hanno già la certezza di essere presenti ai playoff. La prima tra queste è la Germani Brescia, capolista del campionato di Serie A con 38 punti, già qualificata per i quarti di finale: la squadra di coach Alessandro Magro finora ha vinto 19 partite, finendo ko in sole 7 occasioni, trascinata dal capitano Amedeo Della Valle e dal suo miglior realizzatore, il croato Miro Bilan. In compagnia di Brescia ci sono anche Virtus Segafredo Bologna, seconda con 36 punti, sospinta dalla classe di Marco Belinelli e Daniel Hackett, EA7 Emporio Armani Milano, squadra campione in carica che lo scorso anno ha vinto il suo trentesimo titolo italiano, anch’essa momentaneamente a 36 punti e l’Umana Reyer Venezia, quarta a quota 34.

Reggiana

Dal quinto posto in poi, invece, aleggia l’incertezza. UNAHOTELS Reggio Emilia, nome con cui è conosciuta la Pallacanestro Reggiana, ha 28 punti e uno score di 14 vittorie e 12 sconfitte, che ne la rende una pretendente più che accreditata per i playoff.

Pistoia

L’Estra Pistoia l’anno scorso militava in Serie A2 e dopo il ritorno in massima serie, da cui mancava dal 2019-2020 (annata al termine della quale chiese l’autoretrocessione) ora punta a strappare un posto nella coda della stagione regolare.

Tortona

Bertram Yachts Derthona Tortona è un’altra delle squadre che a dicembre ha cambiato allenatore. Dopo l’esonero di coach Marco Ramondino, la squadra è stata affidata a Walter De Raffaele, il quale ha avuto il grande merito di portarla fino all’attuale settimo posto occupato con 26 punti.

Trento

L’Aquila Basket Trento, conosciuta come Dolomiti Energia Trentino al momento occupa l’ottavo posto in classifica con 26 punti in 26 giornate. Trattandosi dell’ultima posizione utile per qualificarsi ai playoff, deve guardarsi soprattutto da Napoli e Sassari.

Napoli

La GeVi Napoli, guidata dall’head coach Igor Milicic, è la prima squadra a ridosso della zona playoff con 24 punti in classifica ed è una delle squadre che darà battaglia fino all’ultimo per finire la regular season tra le prime 8.

Sassari

Il Banco di Sardegna Sassari è riuscito a invertire il trend negativo della prima parte di stagione che vedeva la squadra in zona retrocessione. Merito anche dell’avvicendamento in panchina tra Piero Bucchi e il bosniaco Nenad Markovic, che ha saputo raddrizzare il timone riportando la squadra a poter credere ai playoff, distanti solo due punti.

Scafati

Passata per l’addio a coach Stefano Sacripanti agli inizi di dicembre, dovendo far fronte anche a casi come quello di David Logan, la Givova Scafati è ripartita da Matteo Boniciolli, e ora si trova al dodicesimo posto in classifica distante 4 punti dall’ottavo posto.

Cremona

Altra formazione neopromossa dopo una sola stagione in Serie A2, la Vanoli Basket Cremona al momento è undicesima in classifica con 22 punti, a -4 dalla zona playoff.

Varese

L’Openjobmetis Varese è la tredicesima in classifica con 20 punti ed al momento sembra anche la squadra con le minori possibilità di approdare ai playoff.