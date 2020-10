Serie A, i numeri delle gare in programma domenica della quinta giornata

Queste le note statistiche delle gare della quinta giornata della Serie A UnipolSai in programma domenica 25 ottobre.

Fortitudo Lavoropiù Bologna – A|X Armani Exchange Milano (ore 17, Eurosport 2 e Eurosport Player)

Gara numero 82 tra la Fortitudo Bologna e Olimpia Milano, i lombardi in vantaggio per 49 a 32 nel conto delle vittorie.

La gara della scorsa stagione, vinta dalla Fortitudo per 85 a 80, è arrivata dopo più di 10 anni dall’ultima volta che Fortitudo e Olimpia si erano incontrate.

Le due società si sono affrontate in due finali scudetto, quella della stagione 1995/96 (Milano 3-1) e della 2004/05 (Bologna 3-1), prima finale giocata e decisa all’IR.

Due precedenti giocati tra i due allenatori, entrambi nella scorsa stagione, finiti con una vittoria per parte. Messina ha già affrontato la Fortitudo 46 volte, vincendone 23, Sacchetti ha 13 vittorie su 43 gare contro Milano.

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari (ore 17.30 Eurosport Player)

Nelle ultime 3 stagioni Venezia e Sassari si sono incontrate ben 15 volte.

Oltre alle 5 gare di campionato ci sono state 7 gare di finale scudetto della stagione 2018/19 (Venezia 4-3), una gara di Coppa Italia e due di Supercoppa tra cui la finale della scorsa stagione (Sassari 83-80). Nei 37 precedente giocati fino ad ora 17 le vittorie della Reyer e 20 quelle della Dinamo, Venezia è in vantaggio nelle gare giocate in casa per 10 a 8.

Gli 11 precedenti tra De Raffaele e Pozzecco sono stati giocati tutti nel 2019, con 6 vittorie per il coach di Venezia e 5 per quello di Sassari. Record di 11 vittorie su 17 gare per De Raffaele contro Sassari, mentre Pozzecco contro Venezia è 5/13.

Spissu a 5 punti dai 700 in campionato con Sassari

Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 18, Eurosport Player)

Roma e Pesaro si sono già affrontate 81 volte, le ultime due nel gironi di qualificazione della Supercoppa a inizio di questa stagione. Entrambe le gare sono state vinte da Pesaro che ha cosi superato Roma nel conto delle vittorie fino ad oggi.

Il bilancio è di 41 vinte per Pesaro e 40 per Roma, anche punti segnati e subiti dalle due società nei confronti diretti è molto simile 6856 punti segnati per Roma e 6858 per Pesaro.

Ben 34 volte Bucchi e Repesa si sono affrontati in Serie A, la prima il 15 Febbraio 2003: 22 le vittorie dell’attuale coach di Pesaro contro le 12 di Bucchi. Oltre alle 16 gare di campionato ci sono state 16 ore di playoff e due di Supercoppa.

15 vittorie su 30 gare per Bucchi contro Pesaro, 16 su 26 per Repesa contro Roma. Repesa ha allenato Roma per 3 stagioni, 96 partite ottenendo 60 vittorie in campionato, Bucchi è stato seduto sulla panchina di Pesaro per 21 gare (7 vittorie)

Presenza numero 250 per Cervi in Serie A.

De’Longhi Treviso – Acqua S.Bernardo Cantù (ore 19, Eurosport Player)

Un solo precedente tra Universo Treviso e Pallacanestro Cantù giocato nel girone di andata della scorsa stagione vinto da Cantù per 77 a 74

Cinque vittorie per parte nei 10 precedenti tra Menetti e Pancotto. Menetti ha battuto 9 volte Cantù in carriera su 16 precedenti, mentre Pancotto ha affrontato Reggio Emilia 22 volte vincendone 11.

Logan a 17 punti dai 2000 in Serie A

Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi (ore 19.30 Eurosport Player)

Tre vittorie di Brindisi nei tre precedenti giocati fino ad ora. Due gare sono state giocate a Trieste e una in Puglia.

I tre precedenti tra le due squadre sono anche i tre precedetti tra i due allenatori, finiti con le 3 vittorie di Vitucci su Dalmasson

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona (ore 20.45 Rai Sport HD e Eurosport Player)

11 le gare giocate tra Trento e Cremona in Serie A, con 8 vittorie dell’Aquila e 3 della Vanoli. Nelle ultime quattro gare giocate ci sono state 4 vittorie della squadra in trasferta, nel complesso tra el due società ci sono 3 vittorie casalinghe e 8 esterne. Cremona ha vinto le ultime 2 gare giocate a Trento nelle ultime due stagioni.

Si affrontano i due allenatori più giovani della Serie A: Brienza e Galbiati si sono incontrati soltanto una volta, vittoria per Brienza quando era sulla panchina di Cantù.

