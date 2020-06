Serie A, in futuro sistema di licenze pluriennali?

Né chiusa né aperta: si immagina un ibrido, nel futuro, per la Serie A. Ovvero un “sistema di licenze, perché non basta solo il titolo sportivo per passare dal dilettantismo (ovvero dalla A2, ndr) al professionismo. Servono appunto delle licenze pluriennali che guardino anche ad un budget minimo (triennale, ndr), per avere un’omogeneità del prodotto che offriamo. Ne parlerò con la Federazione. Le società devono essere costruite per avere tranquillità. Faremo qualunque cosa per dare sicurezza patrimoniale ai club”. Queste le parole del presidente della Lega Umberto Gandini, tratte dalla videoconferenza di ieri post Assemblea di Lega, così come riportate da Il Corriere dello Sport.