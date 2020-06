Serie A, non si trova la 18ma squadra: torna di moda il format a 16?

Linee roventi, tra la sede della Lega Basket e le possibili pretendenti al 18° posto in Serie A, lasciato vacante da Verona. Al momento i club interpellati sono stati tre: Forlì, Ravenna ed Udine, con relative parole di compiacimento ma anche mani avanti e piedi ben piantati per terra. Potrebbe anche partire una chiamata verso Napoli e Tortona, ma al momento non ci sono conferme. La sensazione, però, è che pareggiare il numero “per eccesso” si faccia sempre più difficile. Allora lunedì l’assemblea straordinaria di LBA potrebbe anche trovare un’alternativa, ovvero ridurre il format a 16. E questo, di conseguenza, bloccherebbe quella strada che il 15 maggio scorso si era aperta per Torino. A tracciare questo scenario “Tuttosport”, con un accento che saprebbe di clima ormai rassegnato sotto la Mole, nella consapevolezza di riprogrammare il suo futuro in un’A2 a 28 (27 aventi diritto più il possibile ripescaggio di Cento) e con un delicato cambio societario in corso. Sullo sfondo, però, le posizioni di Cremona e Virtus Roma restano in bilico fino a fine luglio.