Serie A, ufficializzato il calendario della Supercoppa 2020

La Legabasket ha reso noto il calendario della prima fase della Supercoppa 2020.

GIRONE A

Germani Brescia

A|X Armani Exchange Milano

Openjobmetis Varese

Acqua S.Bernardo Cantù

Calendario:

27/08/2020 A|X Armani Exchange Milano – Acqua S.Bernardo Cantù (anticipo giornata 13/09/20)

29/08/2020 Acqua S.Bernardo Cantù – Germani Brescia

29/08/2020 Openjobmetis Varese – A|X Armani Exchange Milano

01/09/2020 Acqua S.Bernardo Cantù – A|X Armani Exchange Milano

01/09/2020 Germani Brescia – Openjobmetis Varese

04/09/2020 A|X Armani Exchange Milano – Germani Brescia

04/09/2020 Openjobmetis Varese – Acqua S.Bernardo Cantù

07/09/2020 Germani Brescia – A|X Armani Exchange Milano

07/09/2020 Acqua S.Bernardo Cantù – Openjobmetis Varese

10/09/2020 Germani Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù

10/09/2020 A|X Armani Exchange Milano – Openjobmetis Varese

13/09/2020 Openjobmetis Varese – Germani Brescia

GIRONE B

Virtus Segafredo Bologna

Vanoli Cremona

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

UNAHOTELS Reggio Emilia

Calendario:

29/08/2020 Vanoli Cremona – Virtus Segafredo Bologna

29/08/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

01/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

01/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Vanoli Cremona

04/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Virtus Segafredo Bologna

04/09/2020 Vanoli Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia

07/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

07/09/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Cremona

09/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – Vanoli Cremona

10/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – UNAHOTELS Reggio Emilia

13/09/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna

13/09/2020 Vanoli Cremona – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

GIRONE C

Umana Reyer Venezia

Dolomiti Energia Trentino

De’ Longhi Treviso Basket

Allianz Pallacanestro Trieste

Calendario:

30/08/2020 Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino

30/08/2020 Umana Reyer Venezia – De’Longhi Treviso Basket

02/09/2020 Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia

02/09/2020 De’Longhi Treviso Basket – Allianz Pallacanestro Trieste

05/09/2020 Allianz Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia

05/09/2020 Dolomiti Energia Trentino – De’Longhi Treviso Basket

08/09/2020 Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste

08/09/2020 De’Longhi Treviso Basket – Dolomiti Energia Trentino

11/09/2020 Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste

11/09/2020 De’Longhi Treviso Basket – Umana Reyer Venezia

14/09/2020 Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino

14/09/2020 Allianz Pallacanestro Trieste – De’Longhi Treviso Basket

GIRONE D

Banco di Sardegna Sassari

Happy Casa Brindisi

Virtus Roma

Carpegna Prosciutto Pesaro

Calendario

03/09/2020 Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro

03/09/2020 Banco di Sardegna Sassari – Virtus Roma

05/09/2020 Virtus Roma – Happy Casa Brindisi

05/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari

07/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Roma

07/09/2020 Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

10/09/2020 Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

10/09/2020 Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro

12/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro – Happy Casa Brindisi

12/09/2020 Virtus Roma – Banco di Sardegna Sassari

14/09/2020 Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

14/09/2020 Happy Casa Brindisi – Virtus Roma

La prima squadra classificata di ogni girone si qualificherà per la Final Four. La composizione delle semifinali della Final Four avverrà mediante sorteggio.

FINAL FOUR (Virtus Segafredo Arena – BOLOGNA)

18/09/2020 Semifinali

20/09/2020 Finale 1°/2° Posto

