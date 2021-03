Serie A UnipolSai: alle 17 apre la domenica Varese – Pesaro su Eurosport 2

Openjobmetis Varese – Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 17.00, Eurosport 2 e Eurosport Player)

PRECEDENTI: Varese e Pesaro si sono affrontate 136 volte in Serie A, nel conto totale delle vittorie Varese è avanti per 81 a 55. Se consideriamo solo le gare giocate a Varese la forbice si allarga in quanto Pesaro ne ha vinte solo 12 su 68. L’ultima vittoria della VL a Varese risale alla stagione 2014/15: Openjobmetis Varese-Consultinvest Pesaro 70-80. Tra le due società una finale scudetto, quella della stagione 1989/90 (Pesaro 3-1) e una finale di Coppa Italia vinta da Pesaro nel 1985 nell’unica edizione giocata con gara di andata e ritorno.

Legabasket.it