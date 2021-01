Serie A UnipolSai: la sfida tra Cremona e Virtus Bologna apre la giornata

Vanoli Basket Cremona – Virtus Segafredo Bologna (ore 20.00, Eurosport 2 e Eurosport Player).

PRECEDENTI: sono tre i precedenti tra le due squadre; due partite di Supercoppa vinte dalla Virtus mentre la gara di andata della Serie A UnipolSai ha visto vincitrice Cremona alla Segafredo Arena. La Vanoli per quanto riguarda il campionato è in striscia aperta di 5 successi consecutivi contro i felsinei e nelle gare giocate al PalaRadi, i padroni di casa sono avanti per 6 vittorie a 5.

ALLENATORI: sono quattro i precedenti tra i due allenatori, oltre alle 3 gare tra Cremona e Bologna anche un’incontro nella stagione 2018/19 quando Galbiati era sulla panchina di Torino. Il coach di Cremona disputerà la cinquantesima gara in carriera da allenatore: 33 con Torino e 16 con la Vanoli.

CURIOSITA’: Stefan Markovic a 4 assist da quota 200 con la canotta della Virtus Segafredo Bologna. Cremona poi ritroverà un grande ex: Giampaolo Ricci.

Legabasket.it